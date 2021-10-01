В Башкирии ищут мужчину, "проверявшего" школы с макетом автомата
В Башкирии полиция ищет мужчину, "проверявшего" безопасность школ с макетом автомата
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Полицейские разыскивает мужчину после публикации в соцсетях видео, на котором он показывает макет автомата и заявляет, что вместе с приятелем намерен пройди по учебным заведениям Ишимбая и проверить их готовность к возможным нападениям террористов, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.
На опубликованном в соцсетях видео мужчина, представляя себя и своего приятеля как Айдарa и Руслана, показывает, по его словам, макет автомата Калашникова и говорит, что сегодня они пройдут по школам, институтам, колледжам города Ишимбай и посмотрят, как там "ждут террористов" после нападений в Перми и Казани.
"Сотрудниками отдела МВД России по Ишимбайскому району в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация видеозаписи, в которой житель города Салавата, по его словам, с макетом автомата собирается прийти в учебные заведения города Ишимбая. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск данного гражданина", - сообщили в МВД.
Собеседник агентства отметил, что мужчина будет доставлен в полицию для дачи объяснений по данному факту.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.