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В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19
Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом, им очень важно привиться, чтобы защитить себя, при этом вакцинацию они переносят... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:33
2021-10-01T11:17
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом, им очень важно привиться, чтобы защитить себя, при этом вакцинацию они переносят легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора..Вакцинация — самый надежный способ защититься от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий, подчеркнули в пресс-службе.Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, заключили в Роспотребнадзоре.В России сейчас зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации. Препарат одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, российский фонд прямых инвестиций, россия
01:33 01.10.2021 (обновлено: 11:17 01.10.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

Роспотребнадзор: пожилые люди переносят вакцинацию от COVID легко и без побочных эффектов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник демонстрирует препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом, им очень важно привиться, чтобы защитить себя, при этом вакцинацию они переносят легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора..

"Люди пожилого возраста — в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам", — говорится в сообщении.

Вакцинация — самый надежный способ защититься от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий, подчеркнули в пресс-службе.
Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, заключили в Роспотребнадзоре.
В России сейчас зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации. Препарат одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссийский фонд прямых инвестицийРоссия
 
 
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