https://ria.ru/20211001/privivka-1752594096.html

В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 01.10.2021

В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом, им очень важно привиться, чтобы защитить себя, при этом вакцинацию они переносят... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T01:33

2021-10-01T01:33

2021-10-01T11:17

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

российский фонд прямых инвестиций

россия

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пожилые люди находятся в группе особого риска при заболевании коронавирусом, им очень важно привиться, чтобы защитить себя, при этом вакцинацию они переносят легко и без побочных эффектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора..Вакцинация — самый надежный способ защититься от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий, подчеркнули в пресс-службе.Пожилые люди благодаря особенностям иммунной системы переносят вакцинацию легко и без побочных эффектов. Прививаться им можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное не в фазе обострения, заключили в Роспотребнадзоре.В России сейчас зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации. Препарат одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендуется "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/privivka-1749875203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, российский фонд прямых инвестиций, россия