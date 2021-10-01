Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211001/predmety-1752524300.html
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее
Эксперты рассказали, какие вещи делают комфортнее любое путешествие, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:30
2021-10-01T01:55
туризм
отдых
новости - туризм
туристы
туризм
путешествия
советы
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730104392_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_1a506f3360164e5d9af08f064742f1f4.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие вещи делают комфортнее любое путешествие, сообщает Travel Daily News.В первую очередь, это удобные одежда и обувь, подходящие под конкретную поездку. "Например, если вы планируете много гулять и едете в места с жарким и влажным климатом, берите с собой легкую дышащую одежду", — советуют авторы статьи.Также они рекомендуют не забывать о картах и путеводителях, чтобы быстро найти нужную достопримечательность. И стоит носить с собой мобильную зарядку для смартфона, чтобы всегда быть на связи.Если вы не привыкли не высыпаться, то эксперты советуют взять в путешествие удобную подушку. А тем, кто планирует проводить много времени на улице, — солнцезащитный крем и спрей от насекомых. Аптечку тоже не следует забывать дома.
https://ria.ru/20210930/ptsr-testy-1752461434.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730104392_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8c770d219015a80478e64934d40db321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, новости - туризм, туристы, туризм, путешествия, советы, стиль жизни, куда поехать в выходные
01:30 01.10.2021 (обновлено: 01:55 01.10.2021)
 
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее

Эксперты составили список предметов, которые сделают любую поездку более комфортной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие вещи делают комфортнее любое путешествие, сообщает Travel Daily News.
В первую очередь, это удобные одежда и обувь, подходящие под конкретную поездку. "Например, если вы планируете много гулять и едете в места с жарким и влажным климатом, берите с собой легкую дышащую одежду", — советуют авторы статьи.
Также они рекомендуют не забывать о картах и путеводителях, чтобы быстро найти нужную достопримечательность. И стоит носить с собой мобильную зарядку для смартфона, чтобы всегда быть на связи.
Если вы не привыкли не высыпаться, то эксперты советуют взять в путешествие удобную подушку. А тем, кто планирует проводить много времени на улице, — солнцезащитный крем и спрей от насекомых. Аптечку тоже не следует забывать дома.
Пассажир в аэропорту Ханеда в Токио - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 13:40Туризм
В Бельгии туристы попали в тюрьму за поддельные ПЦР-тесты
 
ТуризмОтдыхНовости - ТуризмтуристыТуризмПутешествияСоветыСтиль жизникуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Российского банкира задержали в Черногории
13:30"Нафтогаз" призвал ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
13:28Рейс Москва — Анталья экстренно сел в Краснодаре
13:28Путин готовится поставить мат. Британцы бьют тревогу из-за нехватки газа
13:27Ученые нашли причину возникновения необычных патологий после COVID-19
13:26Чайка: трагедия на Эльбрусе выявила проблемы в подготовке гидов и туристов
13:26Парижский экс-полицейский назвал себя известным серийным убийцей
13:26В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
Лента новостейМолния