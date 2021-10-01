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Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее - РИА Новости, 01.10.2021
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее
Эксперты рассказали, какие вещи делают комфортнее любое путешествие, сообщает Travel Daily News. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T01:30
2021-10-01T01:30
2021-10-01T01:55
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие вещи делают комфортнее любое путешествие, сообщает Travel Daily News.В первую очередь, это удобные одежда и обувь, подходящие под конкретную поездку. "Например, если вы планируете много гулять и едете в места с жарким и влажным климатом, берите с собой легкую дышащую одежду", — советуют авторы статьи.Также они рекомендуют не забывать о картах и путеводителях, чтобы быстро найти нужную достопримечательность. И стоит носить с собой мобильную зарядку для смартфона, чтобы всегда быть на связи.Если вы не привыкли не высыпаться, то эксперты советуют взять в путешествие удобную подушку. А тем, кто планирует проводить много времени на улице, — солнцезащитный крем и спрей от насекомых. Аптечку тоже не следует забывать дома.
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01:30 01.10.2021 (обновлено: 01:55 01.10.2021)
Эксперты перечислили вещи, которые делают путешествия комфортнее
Эксперты составили список предметов, которые сделают любую поездку более комфортной