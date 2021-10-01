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В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона
В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона - РИА Новости, 01.10.2021
В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона
В Мурманске разыскивают человека, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:49
2021-10-01T13:21
происшествия
мурманская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. В Мурманске разыскивают человека, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства."Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, &lt;...&gt; выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя", — говорится в сообщении силовиков.По информации источника РИА Новости, инцидент произошел у второго подъезда, где находятся кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.Некоторые Telegram-каналы также распространили видео с камер наблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к дверям, достает из пакета некий предмет, после чего появляется яркая вспышка. Далее неизвестный убегает.Комментарием УМВД РИА Новости пока не располагает.
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
07:49 01.10.2021 (обновлено: 13:21 01.10.2021)
 
В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона

Росгвардия в Мурманске разыскивает поджигателя здания правительства

© РИА НовостиСотрудники Следственного управления РФ у здания мурманского правительства
Сотрудники Следственного управления РФ у здания мурманского правительства
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. В Мурманске разыскивают человека, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства.
"Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, <...> выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя", — говорится в сообщении силовиков.
По информации источника РИА Новости, инцидент произошел у второго подъезда, где находятся кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.
Некоторые Telegram-каналы также распространили видео с камер наблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к дверям, достает из пакета некий предмет, после чего появляется яркая вспышка. Далее неизвестный убегает.
Комментарием УМВД РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияМурманская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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