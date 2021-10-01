https://ria.ru/20211001/podzhigatel-1752601960.html

В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона

В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона - РИА Новости, 01.10.2021

В Мурманске разыскивают поджигателя здания правительства региона

В Мурманске разыскивают человека, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:49

2021-10-01T07:49

2021-10-01T13:21

происшествия

мурманская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. В Мурманске разыскивают человека, который бросил бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства."Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, <...> выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя", — говорится в сообщении силовиков.По информации источника РИА Новости, инцидент произошел у второго подъезда, где находятся кабинет губернатора, зал заседаний и другие помещения.Некоторые Telegram-каналы также распространили видео с камер наблюдения. На записи видно, как мужчина в капюшоне подходит к дверям, достает из пакета некий предмет, после чего появляется яркая вспышка. Далее неизвестный убегает.Комментарием УМВД РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210611/moskva-1736612083.html

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)