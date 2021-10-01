https://ria.ru/20211001/perm-1752666449.html

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.10.2021

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии

Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, отметив, что из... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:14

2021-10-01T14:14

2021-10-01T14:14

происшествия

пермь

россия

стрельба в пермском госуниверситете

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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, отметив, что из остальных пострадавших при ЧП там остается только один человек, его состояние удовлетворительное.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок."На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один - в удовлетворительном состоянии. Один - в тяжелом, это нападавший. Он в сознании", - рассказали в ведомстве.Также собеседник агентства уточнил, что еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах: двое из пациентов находятся в тяжёлом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести.Как пояснили РИА Новости в региональном минздраве, пострадавшими при ЧП были объявлены 47 человек, в их числе 6 погибших. Тринадцать пострадавших, в том числе нападавший, были оставлены в стационарах Перми, семерых раненых отправили на лечение в медучреждения Москвы. Еще 21 пациент не нуждались в серьезной медпомощи или написали отказ от госпитализации и восстанавливались дома под наблюдением медиков.

https://ria.ru/20210926/strelba-1751903847.html

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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете