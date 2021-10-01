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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.10.2021
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии
Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, отметив, что из... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:14
2021-10-01T14:14
происшествия
пермь
россия
стрельба в пермском госуниверситете
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ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, отметив, что из остальных пострадавших при ЧП там остается только один человек, его состояние удовлетворительное.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок."На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один - в удовлетворительном состоянии. Один - в тяжелом, это нападавший. Он в сознании", - рассказали в ведомстве.Также собеседник агентства уточнил, что еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах: двое из пациентов находятся в тяжёлом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести.Как пояснили РИА Новости в региональном минздраве, пострадавшими при ЧП были объявлены 47 человек, в их числе 6 погибших. Тринадцать пострадавших, в том числе нападавший, были оставлены в стационарах Перми, семерых раненых отправили на лечение в медучреждения Москвы. Еще 21 пациент не нуждались в серьезной медпомощи или написали отказ от госпитализации и восстанавливались дома под наблюдением медиков.
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происшествия, пермь, россия, стрельба в пермском госуниверситете
14:14 01.10.2021
 
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в тяжелом состоянии

Открывший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров остается в больнице в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Открывший стрельбу в Пермском госуниверситете студент остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в краевом минздраве, отметив, что из остальных пострадавших при ЧП там остается только один человек, его состояние удовлетворительное.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
Траур по погибшим при стрельбе в Перми
© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

Люди зажигают свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

Цветы и свечи в память о погибших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

Люди у стихийного мемориала в Керчи, организованного в память о погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

Цветы и свечи в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

Люди возлагают цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Смирнов / Перейти в фотобанк

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

Флаг города Перми, приспущенный в знак траура в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
1 из 8

Накануне один из студентов Пермского госуниверситета открыл стрельбу по людям, погибли шесть человек.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
2 из 8

Вторник, 21 сентября, в Прикамье объявили днем траура.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Соболезнования родным погибших и пострадавшим выражают и в других регионах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В центре Керчи установили импровизированный мемориал.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Пермяки в память о жертвах трагедии организовали стихийный мемориал у проходной вуза.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Жители города несут к зданию университета цветы и свечи.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
7 из 8

Мемориал в память о погибших при стрельбе в Перми.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
8 из 8

В день скорби в регионе приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Алексей Смирнов
Перейти в фотобанк
"На сегодняшний день два пациента госпитализированы в медучреждения Перми. Один - в удовлетворительном состоянии. Один - в тяжелом, это нападавший. Он в сознании", - рассказали в ведомстве.
Также собеседник агентства уточнил, что еще семь человек, пострадавших при ЧП, лечатся в федеральных центрах: двое из пациентов находятся в тяжёлом состоянии, пять - в состоянии средней тяжести.
Как пояснили РИА Новости в региональном минздраве, пострадавшими при ЧП были объявлены 47 человек, в их числе 6 погибших. Тринадцать пострадавших, в том числе нападавший, были оставлены в стационарах Перми, семерых раненых отправили на лечение в медучреждения Москвы. Еще 21 пациент не нуждались в серьезной медпомощи или написали отказ от госпитализации и восстанавливались дома под наблюдением медиков.
Цветы в память о погибших в результате стрельбы в Пермском университете - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 19:58
Студент из Туркмении при стрельбе в Перми помог спасти более 20 человек
 
ПроисшествияПермьРоссияСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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