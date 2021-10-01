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СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS - РИА Новости, 01.10.2021
СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок, сообщает газета... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T04:52
2021-10-01T04:52
2021-10-01T04:52
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сша
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валдис домбровскис
евросоюз
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок, сообщает газета Australian Financial Review.Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро, которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Во Франции раскритиковали это решение. Госсекретарь при МИД страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.Очередной, 12-й по счету раунд торговых переговоров между Брюсселем и Канберрой должен был состояться в октябре. Источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц.Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.Австралийский министр торговли Дэн Техан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене.Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союза французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теханом.
https://ria.ru/20210930/podlodki-1752499135.html
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в мире, париж, сша, австралия, канберра, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, aukus
СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
AFR: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с подлодками
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Евросоюз отложил переговоры по соглашению о свободной торговле с Австралией на фоне скандала с отказом от приобретения французских подлодок, сообщает газета Australian Financial Review
.
Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро, которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Во Франции раскритиковали это решение. Госсекретарь при МИД страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.
Очередной, 12-й по счету раунд торговых переговоров между Брюсселем и Канберрой должен был состояться в октябре. Источники в Еврокомиссии сообщили, что переговоры не могут состояться, как планировалось, из-за ряда нерешенных вопросов. По их словам, есть возможность их проведения через месяц.
Один из наблюдателей, близкий к переговорному процессу, подтвердил изданию, что перенос переговоров связан с подлодками.
Австралийский министр торговли Дэн Техан, который специально прибыл в Европу, чтобы обсудить предстоящие консультации с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом, заявил, что будет исходить из того, что речь действительно идет о переносе переговоров, а не об их отмене.
Как отмечает издание, австралийский министр, который на следующей неделе посетит Париж, все еще не согласовал встречу со своим французским коллегой Франком Ристером. Союза французских предпринимателей MEDEF отменил встречу с Теханом.