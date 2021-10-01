https://ria.ru/20211001/pensioner-1752641904.html

В Волгограде полицейские изъяли у пенсионера оружие и гранаты

В Волгограде полицейские изъяли у пенсионера оружие и гранаты - РИА Новости, 01.10.2021

В Волгограде полицейские изъяли у пенсионера оружие и гранаты

Полицейские в Волгограде изъяли в квартире пенсионера гранаты, обрез ружья и патроны, сообщила пресс-служба областного ГУМВД. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:26

2021-10-01T12:26

2021-10-01T12:26

происшествия

оружие

волгоградская область

волгоград

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ВОЛГОГРАД, 1 окт – РИА Новости. Полицейские в Волгограде изъяли в квартире пенсионера гранаты, обрез ружья и патроны, сообщила пресс-служба областного ГУМВД."В ходе обыска с применением служебно-розыскной собаки в квартире 69-летнего местного жителя полицейские обнаружили арсенал оружия: три ручные гранаты, почти 200 патронов различного калибра и обрез охотничьего ружья", - говорится в сообщении.Как показала экспертиза, оружие пригодно для стрельбы, а гранаты - для взрыва.Пенсионер сообщил полицейским, что оружие собирал несколько лет для коллекции. Против него возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему".

https://ria.ru/20211001/strelba-1752605858.html

волгоградская область

волгоград

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2021

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происшествия, оружие, волгоградская область, волгоград, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия