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В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире - РИА Новости, 01.10.2021
В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
Министерство финансов спрогнозировало возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в странах мира приобретет законодательный РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:02
2021-10-01T13:19
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
нефть
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство финансов спрогнозировало возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в странах мира приобретет законодательный статус. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.По некоторым оценкам спрос на "черное золото" в 2050 году может снизиться вплоть до четырех-шести раз от уровня 2019-го.Как считают в Международном энергетическом агентстве, цены на нефть могут опуститься до 35 долларов за баррель в 2030 году, а затем до 25 в 2050 (в ценах 2020 года).С другой стороны, крупные международные инвестфонды, контролирующие активы на сумму более 14 триллионов долларов (в том числе BlackRock, GP Morgan, национальные фонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные и планируют сокращать вложения в ископаемое топливо.В Минфине уверены, что такая тенденция способна привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. В отдельных случаях решения фондов могут привести к локальному дефициту предложения нефти в мире, а это чревато повышенной волатильностью цен на "черное золото".
https://ria.ru/20210929/tseny-1752196227.html
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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), россия, нефть
03:02 01.10.2021 (обновлено: 13:19 01.10.2021)
 
В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире

Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть из-за декарбонизации Запада

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство финансов спрогнозировало возможное падение цен на нефть в катастрофических масштабах, если декарбонизация в странах мира приобретет законодательный статус. Об этом говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
По некоторым оценкам спрос на "черное золото" в 2050 году может снизиться вплоть до четырех-шести раз от уровня 2019-го.
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Как считают в Международном энергетическом агентстве, цены на нефть могут опуститься до 35 долларов за баррель в 2030 году, а затем до 25 в 2050 (в ценах 2020 года).
С другой стороны, крупные международные инвестфонды, контролирующие активы на сумму более 14 триллионов долларов (в том числе BlackRock, GP Morgan, национальные фонды Швеции и Норвегии, банки Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas, Societe Generale) начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные и планируют сокращать вложения в ископаемое топливо.
В Минфине уверены, что такая тенденция способна привести к резкому сокращению новых проектов в геологоразведке, особенно на шельфе, где лидирующую роль играют нефтегазовые компании из развитых стран. В отдельных случаях решения фондов могут привести к локальному дефициту предложения нефти в мире, а это чревато повышенной волатильностью цен на "черное золото".
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ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияНефть
 
 
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