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Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России - РИА Новости, 01.10.2021
Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
Двое мигрантов, подозреваемых в обмане пенсионерки в Ленинградской области, у которой они взяли аванс в 500 тысяч рублей под предлогом починки крыши, сбежали из РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:57
2021-10-01T12:57
происшествия
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Двое мигрантов, подозреваемых в обмане пенсионерки в Ленинградской области, у которой они взяли аванс в 500 тысяч рублей под предлогом починки крыши, сбежали из России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Трое мигрантов предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли предоплату 500 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Мужчины были задержаны, один из них рыдал и клялся, что сожалеет о своем проступке. Подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде."Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемые пешком пересекли границу России."С учетом новых обстоятельств следствие будет рассматривать вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск", - добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20210930/migrant-1752483529.html
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происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия
12:57 01.10.2021
 
Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России

Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленобласти и отпущенные под подписку, сбежали из России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Двое мигрантов, подозреваемых в обмане пенсионерки в Ленинградской области, у которой они взяли аванс в 500 тысяч рублей под предлогом починки крыши, сбежали из России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Трое мигрантов предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли предоплату 500 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Мужчины были задержаны, один из них рыдал и клялся, что сожалеет о своем проступке. Подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде.
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"Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, подозреваемые пешком пересекли границу России.
"С учетом новых обстоятельств следствие будет рассматривать вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск", - добавили в ГУМВД.
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ПроисшествияЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МигрантыРоссия
 
 
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