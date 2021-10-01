https://ria.ru/20211001/migranty-1752650226.html

Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России

Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России - РИА Новости, 01.10.2021

Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России

Двое мигрантов, подозреваемых в обмане пенсионерки в Ленинградской области, у которой они взяли аванс в 500 тысяч рублей под предлогом починки крыши, сбежали из РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T12:57

2021-10-01T12:57

2021-10-01T12:57

происшествия

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Двое мигрантов, подозреваемых в обмане пенсионерки в Ленинградской области, у которой они взяли аванс в 500 тысяч рублей под предлогом починки крыши, сбежали из России, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Трое мигрантов предложили женщине отремонтировать крышу дачного дома в деревне Глинки Волховского района и взяли предоплату 500 тысяч рублей, после чего перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Мужчины были задержаны, один из них рыдал и клялся, что сожалеет о своем проступке. Подозреваемые были отпущены под подписку о невыезде."Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, подозреваемые пешком пересекли границу России."С учетом новых обстоятельств следствие будет рассматривать вопрос об объявлении скрывшихся мигрантов в федеральный розыск", - добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20210930/migrant-1752483529.html

https://ria.ru/20201118/zaderzhanie-1585137870.html

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты, россия