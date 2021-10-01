https://ria.ru/20211001/maslo-1752592588.html

Соглашения о ценах на подсолнечное масло завершили свое действие

Соглашения о ценах на подсолнечное масло завершили свое действие - РИА Новости, 01.10.2021

Соглашения о ценах на подсолнечное масло завершили свое действие

Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие в пятницу. Это последние из двух... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T00:54

2021-10-01T00:54

2021-10-01T00:54

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие в пятницу. Это последние из двух подобных договоренностей: соглашения о фиксации цен на сахар прекратили действие 1 июня.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляли предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: по сахару они действовали до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года.В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что вопрос продления соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на подсолнечное масло и принятия подобных соглашений по другим товарам не обсуждается. В Минсельхозе также указали, что на площадке аграрного министерства в настоящее время вопрос продления или заключения новых ценовых соглашений не рассматривается.По оценке Минсельхоза, в условиях значительного роста мировых цен на основные продовольственные товары соглашение по подсолнечному маслу позволило защитить российский рынок от серьезных ценовых колебаний, сохранить необходимые объемы продукции внутри страны и обеспечить ее доступность для потребителей.Розничные ценыПотребительские цены на сахар и подсолнечное масло с начала года также не очень сильно поменялись. Так, средняя цена килограмма сахара в России в январе 2021 года составляла 49 рублей, а в августе - 51,43 рубля (рост на 5%). Стоимость подсолнечного масла увеличилась на 5,7% - до 132,51 рубля за килограмм в августе с 125,4 рубля в январе."Необходимо отметить, что по данным ФНС России по мониторингу организаций, присоединившихся к соглашению, цена на подсолнечное масло не превышала 110 рублей за литр в течение всего срока действия соглашения", - указали в министерстве.В Минпромторге также отметили, что реализация мер соглашения позволила сдержать рост цен на масло. "Однако в будущем необходимо без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков", - заметили в ведомстве.Цены под присмотромМинсельхоз РФ не ожидает существенного повышения цен на подсолнечное масло. "Увеличение урожая масличных в текущем сезоне позволит обеспечить высокую загрузку перерабатывающих предприятий и стабильный уровень цен на конечную продукцию. Таким образом, Минсельхоз не прогнозирует существенного повышения стоимости подсолнечного масла", - сообщили РИА Новости в министерстве.В свою очередь, согласно прогнозу аграрного ведомства, полученный в 2021 году урожай сахарной свеклы позволит выработать более 6 миллионов тонн сахара. "Этого объема будет достаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, формирования переходящих запасов и сохранения комфортного для потребителей уровня цен на сахар", - подчеркнули в Минсельхозе.В Минпромторге в свою очередь напомнили, что в настоящее время в России существует механизм установления предельных цен на социально значимые товары. "Правительство РФ на срок не более 90 дней может заморозить цены, если в течение 60 дней подряд в регионе их рост составит 10% и более", - указали в пресс-службе.Помимо этого, продолжили в министерстве, некоторое время назад было принято распоряжение правительства о мониторинге цен. Минэкономразвития РФ проводит мониторинг и оценку динамики цен на потребительские товары и услуги."Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем растет общая инфляция, Минэкономразвития сигнализирует об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги", - указали в Минпромторге."Ответственные ведомства после получения сигнала во взаимодействии с Минэкономразвития России и ФАС России анализируют динамику цен и при необходимости направляют в правительство РФ согласованные с курирующим заместителем председателя правительства РФ предложения по мерам стабилизации цен. Продукты питания, например, за Минсельхозом России", - рассказали в ведомстве.

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https://ria.ru/20210929/tovary-1752395424.html

https://ria.ru/20210927/ikra-1751919818.html

https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия