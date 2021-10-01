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Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021

Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T14:36

2021-10-01T14:36

2021-10-01T14:36

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики."Я уже отказался (от мандата). Глава не может быть одновременно депутатом Госдумы", - сказал Здунов журналистам.Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. В среду он вступил в должность.

https://ria.ru/20210929/perenaznachenie-1752389364.html

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, артем здунов, россия