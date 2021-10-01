https://ria.ru/20211001/mandat-1752670089.html
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:36
2021-10-01T14:36
2021-10-01T14:36
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
артем здунов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_0:279:2910:1916_1920x0_80_0_0_adb685e725fced4bb853923af8579781.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики."Я уже отказался (от мандата). Глава не может быть одновременно депутатом Госдумы", - сказал Здунов журналистам.Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. В среду он вступил в должность.
https://ria.ru/20210929/perenaznachenie-1752389364.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236834_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_ff146491c0b300b8e3f787c5a47fc241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, артем здунов, россия
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Мордовии Здунов отказался от мандата депутата Госдумы