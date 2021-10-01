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Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы - РИА Новости, 01.10.2021
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы
Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T14:36
2021-10-01T14:36
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики."Я уже отказался (от мандата). Глава не может быть одновременно депутатом Госдумы", - сказал Здунов журналистам.Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. В среду он вступил в должность.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, артем здунов, россия
14:36 01.10.2021
 
Глава Мордовии отказался от мандата депутата Госдумы

Глава Мордовии Здунов отказался от мандата депутата Госдумы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов заявил, что отказался от мандата депутата Госдумы до вступления в должность руководителя республики.
"Я уже отказался (от мандата). Глава не может быть одновременно депутатом Госдумы", - сказал Здунов журналистам.
Здунов, выдвинутый партией "Единая Россия", на голосовании с 17 по 19 сентября был избран главой республики на пятилетний срок, набрав 78,26% голосов избирателей при явке 65%. В среду он вступил в должность.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 19:44
Кисляка переназначили сенатором от Мордовии
 
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