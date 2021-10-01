https://ria.ru/20211001/kp-1752641548.html
В Кремле осудили блокировку сайта "КП в Белоруссии"
В Кремле осудили блокировку сайта "КП в Белоруссии" - РИА Новости, 01.10.2021
В Кремле осудили блокировку сайта "КП в Белоруссии"
В Кремле ожидают, что Белоруссия обеспечит условия для работы российских СМИ на территории своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:23
2021-10-01T12:23
2021-10-01T12:29
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белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. В Кремле ожидают, что Белоруссия обеспечит условия для работы российских СМИ на территории своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности"."Да. Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии" - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле блокировку Белоруссией сайта "Комсомольской правды" вопиющим случаем.
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в мире, белоруссия, дмитрий песков, россия
12:23 01.10.2021 (обновлено: 12:29 01.10.2021)
В Кремле осудили блокировку сайта "КП в Белоруссии"
Песков: Кремль категорически не согласен с блокировкой сайта "КП в Белоруссии"
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
В Кремле ожидают, что Белоруссия
обеспечит условия для работы российских СМИ на территории своей страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности".
"Да. Мы не согласны категорически с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Белоруссии" - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле блокировку Белоруссией сайта "Комсомольской правды" вопиющим случаем.