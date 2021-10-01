При чем тут кино? Пять событий концертного зала "Зарядье" в октябре
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Лилия ОльховаяДирижер Владимир Федосеев
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Лилия Ольховая
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Московский зал "Зарядье" продолжает концертный сезон. В этом месяце здесь будет звучать любимая слушателями классика и состоится мировая премьера нового сочинения. Также начнутся серии лекций о музыке, которые привлекут не только меломанов, но и любителей кино. Что слушать в "Зарядье" в октябре – в материале РИА Новости.
Знаменитые "Виртуозы Москвы" и итальянский дирижер
7 октября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" Виолончелист и дирижер Марио Брунелло
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Виолончелист и дирижер Марио Брунелло
На сей раз легендарный камерный оркестр Владимира Спивакова выступает вместе с виолончелистом и дирижером итальянцем Марио Брунелло. Европейские критики окрестили его музыкантом "потрясающей одухотворенности" и "пылкости и страстности". Брунелло часто бывает в России. Интересно, что именно здесь в своем время началась его большая артистическая карьера – в 1986 году он разделил первую премию конкурса Чайковского с советским виолончелистом Кириллом Родиным, став первым итальянцем, победившим в этом престижном состязании. Брунелло известен как исполнитель, который играет музыку разных направлений: от барокко до джаза.
Он сам пишет музыку для театральных постановок, любит общаться с публикой и использует интерактив во время концертов. Для выступления в зале "Зарядье" он выбрал произведения Шуберта и Чайковского. Например, прозвучит струнный квартет Шуберта "Смерть и девушка", написанный композитором в период глубокой депрессии. Возможно, не самый оптимистичный выбор программы, но прекрасная возможность послушать это сочинение, которое звучит не так уж часто.
Классики и мировая премьера
13 октября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Даниил ИвановВиолончелист, композитор и дирижер Денис Шаповалов
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Даниил Иванов
Виолончелист, композитор и дирижер Денис Шаповалов
Академическая музыка, конечно, не ограничивается произведениями прошлого – в концертных залах, в том числе и в "Зарядье", часто звучат произведения, законченные буквально за пару недель до выступления. Одна из таких премьер состоится здесь 13 октября – на концерте лауреата конкурса Чайковского 1998 года виолончелиста Дениса Шаповалова и Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В программе – известный и очень красивый концерт для виолончели с оркестром Дворжака и хрестоматийная Четвертая симфония Чайковского.
Между ними – новое сочинение Дениса Шаповалова, симфоническая фантазия с "Чайковский – Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича". Автор так объясняет довольно длинное название сочинения: "Концерт Дворжака – это первый виолончельный концерт, который я услышал и до сих пор остается первым в моем хит-параде.
Когда я узнал, что Дворжак дружил и переписывался с главным композитором в моей жизни – Чайковским, я решил "озвучить" в нотах, как эта переписка могла бы звучать, и назвал свою фантазию "Письмо драгоценному другу".
А в процессе написания музыки, понял, что это Сон Петра Ильича, и добавил эту мысль в название. И получилась симфоническая фантазия "Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича". Премьерой продирижирует сам автор произведения. Кстати, сочинение посвящено дирижеру Владимиру Федосееву, которому в будущем году исполнится 90 лет.
Не только Шостакович
22 октября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" Пианист Дмитрий Шишкин
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье"
Пианист Дмитрий Шишкин
До конца этого года в "Зарядье" идет уникальный цикл – все симфонии Шостаковича, приуроченный к 115-летию со дня рождения композитора. Каждый концерт сопровождается вступительной лекцией историков музыки, которые находят точные слова, чтобы рассказать о сложном просто. На сей раз исполнение предваряет беседа со зрителями музыковеда Дины Кирнарской. Речь пойдет о Шестой симфонии, которую первоначально композитор задумывал как симфонию о Ленине.
Впрочем, в программе этого концерта есть и произведения соратника Шостаковича – Прокофьева. Их иногда пытаются сравнивать, что, конечно, безыдейно: двое современников и великих композитора были очень разными во всем. Помимо Русской увертюры для симфонического оркестра прозвучит Первый концерт для фортепиано с оркестром. Вместе Симфонической капеллой под управлением Валерия Полянского на сцену выйдет молодой пианист Дмитрий Шишкин. Некогда – настоящий вундеркинд, который начал заниматься музыкой, еще не достигнув трехлетнего возраста, а сегодня – молодой и вполне сложившийся музыкант.
Незаслуженно забытое имя
24 октября
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Лилия ОльховаяПианист Алексей Володин
© Фото предоставлено пресс-службой концертного зала "Зарядье" / Лилия Ольховая
Пианист Алексей Володин
Так бывает иногда, что имена выдающихся композиторов прошлого оказываются незаслуженно забытыми потомками. Сегодня сложно себе представить, что музыку Баха слушатели заново открыли для себя лишь в XIX веке силами композитора-романтика Мендельсона. Нельзя сказать, что русского композитора и пианиста Николая Метнера никто не знает сегодня, но его музыка не так уж часто звучит в концертных программах.
В "Зарядье" решили внести свой вклад в возвращение имени Метнера слушателям – в этом сезоне здесь стартует цикл из трех концертов с музыкой композитора, в которых выдающиеся пианисты Алексей Володин, Николай Луганский и Борис Березовский, один из главных исполнителей Метнера в последние годы. Открывает серию выступление Госоркестра им. Светланова под управлением Василия Петренко и пианиста Алексея Володина с Первым фортепианным концертом. В этот же вечер прозвучит и Вторая симфония Рахманинова.
Классика в кино и музыкальные стили
2 и 3 октября
Зал "Зарядье" запускает в этом сезоне два цикла лекций, которые позволят взглянуть на музыку по-новому. "Классика в кино" расскажет о том, как и зачем классическая музыка звучит в фильмах велики режиссеров. Почему Висконти понадобились оперные темы, а Тарковскому – Бах? Начнет цикл лекций кинокритик Антон Долин с разговора о Триере и Вагнере. Кстати, на сайте концертного зала можно даже найти рекомендации, какие фильмы стоит посмотреть заранее, если вы соберетесь на лекцию.
21 сентября, 16:15Ход конем: лучшие мюзиклы осени на московских площадках
Еще один цикл будет посвящен истории музыкальных стилей. Первая встреча – с музыковедом Диной Кирнарской (она же в октябре рассказывает и о Шостаковиче). Автор книг о музыке для широкой аудитории, она будет говорить о том, что такое стиль в музыкальном искусстве, как музыка становится голосом эпохи и как можно путешествовать по истории Европы и России, используя "музыкальную машину времени".