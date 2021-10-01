https://ria.ru/20211001/kontserty-1752621644.html

При чем тут кино? Пять событий концертного зала "Зарядье" в октябре

При чем тут кино? Пять событий концертного зала "Зарядье" в октябре - РИА Новости, 01.10.2021

При чем тут кино? Пять событий концертного зала "Зарядье" в октябре

Московский зал "Зарядье" продолжает концертный сезон. В этом месяце здесь будет звучать любимая слушателями классика и состоится мировая премьера нового... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

2021-10-01T11:18

москва

концертный зал "зарядье"

культпоход

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Московский зал "Зарядье" продолжает концертный сезон. В этом месяце здесь будет звучать любимая слушателями классика и состоится мировая премьера нового сочинения. Также начнутся серии лекций о музыке, которые привлекут не только меломанов, но и любителей кино. Что слушать в "Зарядье" в октябре – в материале РИА Новости.Знаменитые "Виртуозы Москвы" и итальянский дирижер7 октябряНа сей раз легендарный камерный оркестр Владимира Спивакова выступает вместе с виолончелистом и дирижером итальянцем Марио Брунелло. Европейские критики окрестили его музыкантом "потрясающей одухотворенности" и "пылкости и страстности". Брунелло часто бывает в России. Интересно, что именно здесь в своем время началась его большая артистическая карьера – в 1986 году он разделил первую премию конкурса Чайковского с советским виолончелистом Кириллом Родиным, став первым итальянцем, победившим в этом престижном состязании. Брунелло известен как исполнитель, который играет музыку разных направлений: от барокко до джаза.Он сам пишет музыку для театральных постановок, любит общаться с публикой и использует интерактив во время концертов. Для выступления в зале "Зарядье" он выбрал произведения Шуберта и Чайковского. Например, прозвучит струнный квартет Шуберта "Смерть и девушка", написанный композитором в период глубокой депрессии. Возможно, не самый оптимистичный выбор программы, но прекрасная возможность послушать это сочинение, которое звучит не так уж часто.Классики и мировая премьера13 октябряАкадемическая музыка, конечно, не ограничивается произведениями прошлого – в концертных залах, в том числе и в "Зарядье", часто звучат произведения, законченные буквально за пару недель до выступления. Одна из таких премьер состоится здесь 13 октября – на концерте лауреата конкурса Чайковского 1998 года виолончелиста Дениса Шаповалова и Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В программе ­– известный и очень красивый концерт для виолончели с оркестром Дворжака и хрестоматийная Четвертая симфония Чайковского.Между ними – новое сочинение Дениса Шаповалова, симфоническая фантазия с "Чайковский – Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича". Автор так объясняет довольно длинное название сочинения: "Концерт Дворжака – это первый виолончельный концерт, который я услышал и до сих пор остается первым в моем хит-параде.А в процессе написания музыки, понял, что это Сон Петра Ильича, и добавил эту мысль в название. И получилась симфоническая фантазия "Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича". Премьерой продирижирует сам автор произведения. Кстати, сочинение посвящено дирижеру Владимиру Федосееву, которому в будущем году исполнится 90 лет.Не только Шостакович22 октябряДо конца этого года в "Зарядье" идет уникальный цикл – все симфонии Шостаковича, приуроченный к 115-летию со дня рождения композитора. Каждый концерт сопровождается вступительной лекцией историков музыки, которые находят точные слова, чтобы рассказать о сложном просто. На сей раз исполнение предваряет беседа со зрителями музыковеда Дины Кирнарской. Речь пойдет о Шестой симфонии, которую первоначально композитор задумывал как симфонию о Ленине.Впрочем, в программе этого концерта есть и произведения соратника Шостаковича – Прокофьева. Их иногда пытаются сравнивать, что, конечно, безыдейно: двое современников и великих композитора были очень разными во всем. Помимо Русской увертюры для симфонического оркестра прозвучит Первый концерт для фортепиано с оркестром. Вместе Симфонической капеллой под управлением Валерия Полянского на сцену выйдет молодой пианист Дмитрий Шишкин. Некогда – настоящий вундеркинд, который начал заниматься музыкой, еще не достигнув трехлетнего возраста, а сегодня – молодой и вполне сложившийся музыкант.Незаслуженно забытое имя24 октябряТак бывает иногда, что имена выдающихся композиторов прошлого оказываются незаслуженно забытыми потомками. Сегодня сложно себе представить, что музыку Баха слушатели заново открыли для себя лишь в XIX веке силами композитора-романтика Мендельсона. Нельзя сказать, что русского композитора и пианиста Николая Метнера никто не знает сегодня, но его музыка не так уж часто звучит в концертных программах.В "Зарядье" решили внести свой вклад в возвращение имени Метнера слушателям – в этом сезоне здесь стартует цикл из трех концертов с музыкой композитора, в которых выдающиеся пианисты Алексей Володин, Николай Луганский и Борис Березовский, один из главных исполнителей Метнера в последние годы. Открывает серию выступление Госоркестра им. Светланова под управлением Василия Петренко и пианиста Алексея Володина с Первым фортепианным концертом. В этот же вечер прозвучит и Вторая симфония Рахманинова.Классика в кино и музыкальные стили2 и 3 октябряЗал "Зарядье" запускает в этом сезоне два цикла лекций, которые позволят взглянуть на музыку по-новому. "Классика в кино" расскажет о том, как и зачем классическая музыка звучит в фильмах велики режиссеров. Почему Висконти понадобились оперные темы, а Тарковскому – Бах? Начнет цикл лекций кинокритик Антон Долин с разговора о Триере и Вагнере. Кстати, на сайте концертного зала можно даже найти рекомендации, какие фильмы стоит посмотреть заранее, если вы соберетесь на лекцию.Еще один цикл будет посвящен истории музыкальных стилей. Первая встреча – с музыковедом Диной Кирнарской (она же в октябре рассказывает и о Шостаковиче). Автор книг о музыке для широкой аудитории, она будет говорить о том, что такое стиль в музыкальном искусстве, как музыка становится голосом эпохи и как можно путешествовать по истории Европы и России, используя "музыкальную машину времени".

https://ria.ru/20210929/intrevyu-1752264553.html

https://ria.ru/20210921/myuzikly-1751155800.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, концертный зал "зарядье", культпоход