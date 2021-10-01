13:46 01.10.2021 (обновлено: 14:53 01.10.2021)
Ростовская область вошла в десятку по использованию "Пушкинской карты"
Ростовская область вошла в десятку по числу приобретенных билетов по "Пушкинской карте"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Ростовская область вошла в десятку регионов по количеству приобретенных билетов по "Пушкинской карте", наибольшей популярностью пользуются билеты в Ростовский государственный музыкальный театр, сообщает правительство региона.
"Ростовская область вошла в первую десятку регионов, в которых чаще всего приобретаются билеты по программе, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирской областью, Республикой Татарстан", - говорится в сообщении.
Всего в Ростовской области к программе "Пушкинская карта" подключены 28 учреждений: все государственные и муниципальные театры, музеи и концертные организации, частный театр ТаКТ. Список участников программы в дальнейшем будет расширяться.
"Среди донских учреждений культуры лидером по продаже билетов по карте на сегодняшний день является Ростовский государственный музыкальный театр. Вместе с тем молодежь с большим удовольствием активно реализует возможности программы в Ростовской государственной филармонии и государственных музеях", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он отметил, что афиша "Пушкинской карты" области ежедневно пополняется. Если на момент старта проекта 1 сентября она включала 260 мероприятий, то на сегодняшний день учреждения культуры Ростовской области предлагают посетить уже более 350 событий.
"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которая позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Ее номинал в 2021 году составил 3 тысячи рублей, в 2022 году он составит 5 тысяч рублей. Воспользоваться картой можно на всей территории страны независимо от региона проживания. Программа направлена на популяризацию культурных мероприятий в РФ.