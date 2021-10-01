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Ростовская область
https://ria.ru/20211001/karta-1752660919.html
Ростовская область вошла в десятку по использованию "Пушкинской карты"
Ростовская область вошла в десятку по использованию "Пушкинской карты" - РИА Новости, 01.10.2021
Ростовская область вошла в десятку по использованию "Пушкинской карты"
Ростовская область вошла в десятку регионов по количеству приобретенных билетов по "Пушкинской карте", наибольшей популярностью пользуются билеты в Ростовский... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T13:46
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Ростовская область вошла в десятку регионов по количеству приобретенных билетов по "Пушкинской карте", наибольшей популярностью пользуются билеты в Ростовский государственный музыкальный театр, сообщает правительство региона."Ростовская область вошла в первую десятку регионов, в которых чаще всего приобретаются билеты по программе, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирской областью, Республикой Татарстан", - говорится в сообщении.Всего в Ростовской области к программе "Пушкинская карта" подключены 28 учреждений: все государственные и муниципальные театры, музеи и концертные организации, частный театр ТаКТ. Список участников программы в дальнейшем будет расширяться."Среди донских учреждений культуры лидером по продаже билетов по карте на сегодняшний день является Ростовский государственный музыкальный театр. Вместе с тем молодежь с большим удовольствием активно реализует возможности программы в Ростовской государственной филармонии и государственных музеях", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.Он отметил, что афиша "Пушкинской карты" области ежедневно пополняется. Если на момент старта проекта 1 сентября она включала 260 мероприятий, то на сегодняшний день учреждения культуры Ростовской области предлагают посетить уже более 350 событий."Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которая позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Ее номинал в 2021 году составил 3 тысячи рублей, в 2022 году он составит 5 тысяч рублей. Воспользоваться картой можно на всей территории страны независимо от региона проживания. Программа направлена на популяризацию культурных мероприятий в РФ.
https://ria.ru/20210930/uchitel-1752455316.html
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общество, ростовская область, новосибирская область, москва, новости культуры, россия, новости - туризм
13:46 01.10.2021 (обновлено: 14:53 01.10.2021)
 
Ростовская область вошла в десятку по использованию "Пушкинской карты"

Ростовская область вошла в десятку по числу приобретенных билетов по "Пушкинской карте"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт – РИА Новости. Ростовская область вошла в десятку регионов по количеству приобретенных билетов по "Пушкинской карте", наибольшей популярностью пользуются билеты в Ростовский государственный музыкальный театр, сообщает правительство региона.
"Ростовская область вошла в первую десятку регионов, в которых чаще всего приобретаются билеты по программе, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Новосибирской областью, Республикой Татарстан", - говорится в сообщении.
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Всего в Ростовской области к программе "Пушкинская карта" подключены 28 учреждений: все государственные и муниципальные театры, музеи и концертные организации, частный театр ТаКТ. Список участников программы в дальнейшем будет расширяться.
"Среди донских учреждений культуры лидером по продаже билетов по карте на сегодняшний день является Ростовский государственный музыкальный театр. Вместе с тем молодежь с большим удовольствием активно реализует возможности программы в Ростовской государственной филармонии и государственных музеях", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
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Он отметил, что афиша "Пушкинской карты" области ежедневно пополняется. Если на момент старта проекта 1 сентября она включала 260 мероприятий, то на сегодняшний день учреждения культуры Ростовской области предлагают посетить уже более 350 событий.
"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодых людей от 14 до 22 лет, которая позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. Ее номинал в 2021 году составил 3 тысячи рублей, в 2022 году он составит 5 тысяч рублей. Воспользоваться картой можно на всей территории страны независимо от региона проживания. Программа направлена на популяризацию культурных мероприятий в РФ.
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