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Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России
Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России - РИА Новости, 01.10.2021
Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:25
2021-10-01T11:25
технологии
андрей климов
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.Ранее парламент принял закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать полноценные представительства в России с 2022 года. Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.Он отметил, что это должен быть полноценный офис, а не просто подразделение, "занимающееся рекламой".Законодатель не исключил, что если ближе к указанному сроку IT-компании не начнут выполнять предписанные российским законом обязательства, кто-то может получить и "желтую карточку".Сенатор также отметил, что в ходе заседания будет обсуждаться как сам закон и его реализация, так и то, что нужно сделать в плане материально-технического обеспечения его исполнения.
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технологии, андрей климов, совет федерации рф, россия
11:25 01.10.2021
 
Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России

Комиссия СФ в ноябре обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать офисы в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов
Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.
Ранее парламент принял закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать полноценные представительства в России с 2022 года. Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.
"Наша комиссия на заседании в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 1 января будущего года открывать полноценные офисы в России", - сказал парламентарий.
Он отметил, что это должен быть полноценный офис, а не просто подразделение, "занимающееся рекламой".
Законодатель не исключил, что если ближе к указанному сроку IT-компании не начнут выполнять предписанные российским законом обязательства, кто-то может получить и "желтую карточку".
Сенатор также отметил, что в ходе заседания будет обсуждаться как сам закон и его реализация, так и то, что нужно сделать в плане материально-технического обеспечения его исполнения.
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ТехнологииАндрей КлимовСовет Федерации РФРоссия
 
 
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