https://ria.ru/20211001/it-1752627914.html

Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России

Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России - РИА Новости, 01.10.2021

Комиссия Совфеда обсудит готовность IT-гигантов открывать офисы в России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:25

2021-10-01T11:25

2021-10-01T11:25

технологии

андрей климов

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ в ноябре с участием экспертов обсудит готовность IT-гигантов с 2022 года открывать полноценные офисы в России, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Андрей Климов.Ранее парламент принял закон, обязывающий иностранных IT-гигантов создавать полноценные представительства в России с 2022 года. Мера затрагивает компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.Он отметил, что это должен быть полноценный офис, а не просто подразделение, "занимающееся рекламой".Законодатель не исключил, что если ближе к указанному сроку IT-компании не начнут выполнять предписанные российским законом обязательства, кто-то может получить и "желтую карточку".Сенатор также отметил, что в ходе заседания будет обсуждаться как сам закон и его реализация, так и то, что нужно сделать в плане материально-технического обеспечения его исполнения.

https://ria.ru/20210929/vmeshatelstvo-1752316524.html

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2021

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технологии, андрей климов, совет федерации рф, россия