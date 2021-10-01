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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html
Ученый предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны COVID
Ученый предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны COVID - РИА Новости, 01.10.2021
Ученый предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны COVID
Подъем заболеваемости гриппом стоит ожидать в этом году на фоне четвертой волны коронавируса из-за того, что люди плохо соблюдают масочный режим, считает... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T08:42
2021-10-01T08:42
распространение коронавируса
общество
грипп
российская академия наук
здоровье - общество
орви
россия
коронавирус covid-19
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НОВОСИБИРСК, 1 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом стоит ожидать в этом году на фоне четвертой волны коронавируса из-за того, что люди плохо соблюдают масочный режим, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По словам специалиста, третья волна коронавируса в настоящее время фактически перешла в новую и это связано со смешением людей в школах, университетах, а также с тем, что россияне массово вернулись из отпусков. Наложение на эту ситуацию доминирование варианта "дельта" коронавируса, считает он, и стало причиной нового подъема заболеваемости COVID-19."Что касается дальнейшего хода… Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году – ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема (заболеваемости – ред.) по гриппу. Поэтому надо ускорять темпы вакцинации, надо носить маски, как бы это ни было неудобно", - сказал Нетесов журналистам в пятницу.Эксперт отметил, что в настоящее время в странах с высокой долей вакцинированного населения, смертность от коронавируса практически не прирастает, а там, где низкий процент, смертность продолжает оставаться на высоком уровне."Год назад жесткие меры были, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. Сейчас заболеваемость выше, но как-то люди маски не носят… Среди тех, кто заболел, смертность в целом 3%-4%, а среди тех, кто вакцинировался, смертности нет. Люди должны понимать эту ситуацию и себя предохранять", - добавил он.
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общество, грипп, российская академия наук, здоровье - общество, орви, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов, вакцинация россиян от covid-19
08:42 01.10.2021
 
Ученый предупредил о росте заболеваемости гриппом на фоне новой волны COVID

Вирусолог Нетесов: подъем заболеваемости гриппом возможен на фоне четвертой волны COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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НОВОСИБИРСК, 1 окт - РИА Новости. Подъем заболеваемости гриппом стоит ожидать в этом году на фоне четвертой волны коронавируса из-за того, что люди плохо соблюдают масочный режим, считает завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По словам специалиста, третья волна коронавируса в настоящее время фактически перешла в новую и это связано со смешением людей в школах, университетах, а также с тем, что россияне массово вернулись из отпусков. Наложение на эту ситуацию доминирование варианта "дельта" коронавируса, считает он, и стало причиной нового подъема заболеваемости COVID-19.
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"Что касается дальнейшего хода… Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году – ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема (заболеваемости – ред.) по гриппу. Поэтому надо ускорять темпы вакцинации, надо носить маски, как бы это ни было неудобно", - сказал Нетесов журналистам в пятницу.
Эксперт отметил, что в настоящее время в странах с высокой долей вакцинированного населения, смертность от коронавируса практически не прирастает, а там, где низкий процент, смертность продолжает оставаться на высоком уровне.
"Год назад жесткие меры были, но заболеваемость была существенно ниже, чем сейчас. Сейчас заболеваемость выше, но как-то люди маски не носят… Среди тех, кто заболел, смертность в целом 3%-4%, а среди тех, кто вакцинировался, смертности нет. Люди должны понимать эту ситуацию и себя предохранять", - добавил он.
 
Распространение коронавирусаОбществоГриппРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоОРВИРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей НетесовВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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