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На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"

На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено" - РИА Новости, 01.10.2021

На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"

В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T05:13

2021-10-01T05:13

2021-10-01T07:05

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщили в пресс-службе проекта.Гостям "Под небом" будут доступны 25 обогреваемых тентов-палаток с панорамным остеклением. В стоимость проживания войдет трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, а также водные развлечения (вейк-борд, сапы, катера), фитнес, занятия по йоге и медитации.На данный момент решается вопрос с выбором места. Точно известно, что комфортабельные палатки расположатся на берегу Байкала со стороны Бурятии.Ожидается, что первых гостей глэмпинг примет уже в начале следующего летнего сезона.

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