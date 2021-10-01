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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"
На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено" - РИА Новости, 01.10.2021
На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"
В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T05:13
2021-10-01T07:05
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщили в пресс-службе проекта.Гостям "Под небом" будут доступны 25 обогреваемых тентов-палаток с панорамным остеклением. В стоимость проживания войдет трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, а также водные развлечения (вейк-борд, сапы, катера), фитнес, занятия по йоге и медитации.На данный момент решается вопрос с выбором места. Точно известно, что комфортабельные палатки расположатся на берегу Байкала со стороны Бурятии.Ожидается, что первых гостей глэмпинг примет уже в начале следующего летнего сезона.
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отдых, байкал, новости - туризм, туристы, республика бурятия, туризм, стиль жизни
05:13 01.10.2021 (обновлено: 07:05 01.10.2021)
 
На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"

На Байкале появится первый глэмпинг с системой "все включено"

© Фото : пресс-служба сети лагерей "Под небом"Лагерь "Под небом"
Лагерь Под небом - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : пресс-служба сети лагерей "Под небом"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Бурятии построят первый глэмпинг с концепцией all inclusive, инвестиции привлек фонд регионального развития республики, сообщили в пресс-службе проекта.
Гостям "Под небом" будут доступны 25 обогреваемых тентов-палаток с панорамным остеклением. В стоимость проживания войдет трехразовое питание по принципу a la carte от известных шеф-поваров, а также водные развлечения (вейк-борд, сапы, катера), фитнес, занятия по йоге и медитации.
На данный момент решается вопрос с выбором места. Точно известно, что комфортабельные палатки расположатся на берегу Байкала со стороны Бурятии.
Ожидается, что первых гостей глэмпинг примет уже в начале следующего летнего сезона.
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