Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия
Перекрестный год России и Германии заканчивается яркими событиями в Петербурге и Дрездене
© Пресс-служба Александринского театра Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© Пресс-служба Александринского театра
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за COVID на 2020-й и 2021-й (до ноября), но продолжает удивлять новыми яркими совместными акциями. В Дрездене открывается выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" (сотрудничество Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний (SKD).
А ранее в сентябре в Санкт-Петербурге состоялось еще одно важное событие перекрестного года двух стран – гастроли Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш. Российская премьера спектакля "Полнолуние" (Vollmond) прошла в рамках фестиваля "Александринский" и при поддержке Гёте-института.
Страсти под дождем
Билеты на немецкий балет в Александринском театре разлетелись за считанные дни, даже часы – гастроли прошли с аншлагом. Удивительная по красоте и сценическим решениям постановка поразила даже самых искушенных зрителей и критиков. И это было ожидаемо: спектакли Вуппертальского танцтеатра идут с успехом по всему миру.
© MILAN NOWOITNICK KAMPFERСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© MILAN NOWOITNICK KAMPFER
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Россия – вторая после Франции страна, в которую труппа приехала с гастролями после вынужденной паузы в графике из-за пандемии. И организовать эту поездку было на редкость проблематично. В коллективе – танцоры из самых разных стран, их в это время сложно собрать даже в театре, в Германии. А тем более – на гастроли в Россию (которая до сих пор находится в "красной ковидной зоне" для многих европейских государств). Соответственно, огромное количество согласований, официальных писем и приглашений, обоснований для беспроблемного въезда и выезда, оформление виз и так далее.
Тем ценнее для зарубежных артистов были бурные овации в Александринском театре: питерская публика долго не отпускала танцоров, словно возвращая им ту любовь и энергию, которую получила во время "Полнолуния".
© Пресс-служба Александринского театраСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© Пресс-служба Александринского театра
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Впрочем, первые постановки хореографа Пины Бауш (Philippine Bausch, 1940-2009) в начале 1970-х в городке Вупперталь (земля Северный Рейн – Вестфалия в ФРГ) если не освистывались, то точно принимались без особого восторга: нередко зрители просто уходили из зала – слишком всё было непривычно, авангардно, странно.
Спустя годы немецкая танцовщица и балетмейстер будет признана новатором, гуру современной хореографии ХХ века.
Она появится в кинокартинах Феллини, Альмадовара, о ней самой будут снимать фильмы (один из них, к примеру, – "Пина" Вима Вендерса, показанный на Берлинаре в 2011 году).
"Мы были все просто влюблены в эту женщину, – поделился Гюнтер Хазенкамп, директор Гёте-института в Санкт-Петербурге. – Я помню ее человеческую доброту. Она была человеком такого, очень любезного, характера".
© MILAN NOWOITNICK KAMPFERСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© MILAN NOWOITNICK KAMPFER
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
"Я впервые увидел, как может быть широк театр в своих исканиях, становясь каким-то новым словом в искусстве и в жизни. Это было для меня потрясением. И я очень доволен, что еще в 1998 году мы смогли привезти этот театр в Москву. А теперь с ним познакомились и петербуржцы", – сказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
"Полнолуние" Пины Бауш – полное страсти, любви, страданий и невероятной, почти истеричной, энергии действо. Аскетичный черный фон, стильный свет, разновозрастные характерные артисты, переплетения судеб, маленьких и больших трагедий.
И – много воды: символ-дождь плещет сверху на танцоров, обнажая и сердца, и тела, и эмоции.
Мечты о свободе
Еще одной яркой и эмоциональной кульминацией затянувшегося из-за пандемии перекрестного года двух стран явно станет дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".
Результат сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи – шедевры романтизма в Альбертинуме из обеих коллекций. Это в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте.
"Я убеждена, что этот проект обозначает начало дальнейшего, долгосрочного и постоянного, возможно, еще более глубокого сотрудничества. Мы считаем крайне важным, что и в эти сложные времена мы строим культурные мосты между людьми – это наша позиция, и она доставила нам глубокую радость", — заявила на пресс-конференции, приуроченной к открытию выставки, гендиректор SKD Марион Аккерман.
Для публики дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открывается 2 октября.
РИА Новости – информационный партнер Государственной Третьяковской галереи и Перекрестного года Германия-Россия 2020-2021