https://ria.ru/20211001/germaniya-1752595502.html

Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия

Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия - РИА Новости, 01.10.2021

Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия

В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T07:45

2021-10-01T07:45

2021-10-01T07:45

культура

третьяковская галерея

год россии в германии и германии в россии

дрезден

александринский театр

перекрестный год россия - германия

зельфира трегулова

валерий фокин

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за COVID на 2020-й и 2021-й (до ноября), но продолжает удивлять новыми яркими совместными акциями. В Дрездене открывается выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" (сотрудничество Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний (SKD).А ранее в сентябре в Санкт-Петербурге состоялось еще одно важное событие перекрестного года двух стран – гастроли Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш. Российская премьера спектакля "Полнолуние" (Vollmond) прошла в рамках фестиваля "Александринский" и при поддержке Гёте-института.Страсти под дождемБилеты на немецкий балет в Александринском театре разлетелись за считанные дни, даже часы – гастроли прошли с аншлагом. Удивительная по красоте и сценическим решениям постановка поразила даже самых искушенных зрителей и критиков. И это было ожидаемо: спектакли Вуппертальского танцтеатра идут с успехом по всему миру.Россия – вторая после Франции страна, в которую труппа приехала с гастролями после вынужденной паузы в графике из-за пандемии. И организовать эту поездку было на редкость проблематично. В коллективе – танцоры из самых разных стран, их в это время сложно собрать даже в театре, в Германии. А тем более – на гастроли в Россию (которая до сих пор находится в "красной ковидной зоне" для многих европейских государств). Соответственно, огромное количество согласований, официальных писем и приглашений, обоснований для беспроблемного въезда и выезда, оформление виз и так далее. Тем ценнее для зарубежных артистов были бурные овации в Александринском театре: питерская публика долго не отпускала танцоров, словно возвращая им ту любовь и энергию, которую получила во время "Полнолуния".Впрочем, первые постановки хореографа Пины Бауш (Philippine Bausch, 1940-2009) в начале 1970-х в городке Вупперталь (земля Северный Рейн – Вестфалия в ФРГ) если не освистывались, то точно принимались без особого восторга: нередко зрители просто уходили из зала – слишком всё было непривычно, авангардно, странно.Спустя годы немецкая танцовщица и балетмейстер будет признана новатором, гуру современной хореографии ХХ века. Она появится в кинокартинах Феллини, Альмадовара, о ней самой будут снимать фильмы (один из них, к примеру, – "Пина" Вима Вендерса, показанный на Берлинаре в 2011 году)."Полнолуние" Пины Бауш – полное страсти, любви, страданий и невероятной, почти истеричной, энергии действо. Аскетичный черный фон, стильный свет, разновозрастные характерные артисты, переплетения судеб, маленьких и больших трагедий. И – много воды: символ-дождь плещет сверху на танцоров, обнажая и сердца, и тела, и эмоции.Мечты о свободеЕще одной яркой и эмоциональной кульминацией затянувшегося из-за пандемии перекрестного года двух стран явно станет дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Результат сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи – шедевры романтизма в Альбертинуме из обеих коллекций. Это в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте.Для публики дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открывается 2 октября.РИА Новости – информационный партнер Государственной Третьяковской галереи и Перекрестного года Германия-Россия 2020-2021

https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html

дрезден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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