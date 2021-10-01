Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211001/germaniya-1752595502.html
Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия
Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия - РИА Новости, 01.10.2021
Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия
В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:45
2021-10-01T07:45
культура
третьяковская галерея
год россии в германии и германии в россии
дрезден
александринский театр
перекрестный год россия - германия
зельфира трегулова
валерий фокин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752595306_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_1a7eaaa46ab35cf0a3dc6a5353d794d1.jpg
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за COVID на 2020-й и 2021-й (до ноября), но продолжает удивлять новыми яркими совместными акциями. В Дрездене открывается выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" (сотрудничество Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний (SKD).А ранее в сентябре в Санкт-Петербурге состоялось еще одно важное событие перекрестного года двух стран – гастроли Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш. Российская премьера спектакля "Полнолуние" (Vollmond) прошла в рамках фестиваля "Александринский" и при поддержке Гёте-института.Страсти под дождемБилеты на немецкий балет в Александринском театре разлетелись за считанные дни, даже часы – гастроли прошли с аншлагом. Удивительная по красоте и сценическим решениям постановка поразила даже самых искушенных зрителей и критиков. И это было ожидаемо: спектакли Вуппертальского танцтеатра идут с успехом по всему миру.Россия – вторая после Франции страна, в которую труппа приехала с гастролями после вынужденной паузы в графике из-за пандемии. И организовать эту поездку было на редкость проблематично. В коллективе – танцоры из самых разных стран, их в это время сложно собрать даже в театре, в Германии. А тем более – на гастроли в Россию (которая до сих пор находится в "красной ковидной зоне" для многих европейских государств). Соответственно, огромное количество согласований, официальных писем и приглашений, обоснований для беспроблемного въезда и выезда, оформление виз и так далее. Тем ценнее для зарубежных артистов были бурные овации в Александринском театре: питерская публика долго не отпускала танцоров, словно возвращая им ту любовь и энергию, которую получила во время "Полнолуния".Впрочем, первые постановки хореографа Пины Бауш (Philippine Bausch, 1940-2009) в начале 1970-х в городке Вупперталь (земля Северный Рейн – Вестфалия в ФРГ) если не освистывались, то точно принимались без особого восторга: нередко зрители просто уходили из зала – слишком всё было непривычно, авангардно, странно.Спустя годы немецкая танцовщица и балетмейстер будет признана новатором, гуру современной хореографии ХХ века. Она появится в кинокартинах Феллини, Альмадовара, о ней самой будут снимать фильмы (один из них, к примеру, – "Пина" Вима Вендерса, показанный на Берлинаре в 2011 году)."Полнолуние" Пины Бауш – полное страсти, любви, страданий и невероятной, почти истеричной, энергии действо. Аскетичный черный фон, стильный свет, разновозрастные характерные артисты, переплетения судеб, маленьких и больших трагедий. И – много воды: символ-дождь плещет сверху на танцоров, обнажая и сердца, и тела, и эмоции.Мечты о свободеЕще одной яркой и эмоциональной кульминацией затянувшегося из-за пандемии перекрестного года двух стран явно станет дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Результат сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи – шедевры романтизма в Альбертинуме из обеих коллекций. Это в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте.Для публики дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открывается 2 октября.РИА Новости – информационный партнер Государственной Третьяковской галереи и Перекрестного года Германия-Россия 2020-2021
https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html
дрезден
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752595306_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2ff33f4d625b2590b79101078ff19618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
третьяковская галерея, год россии в германии и германии в россии, дрезден, александринский театр, перекрестный год россия - германия, зельфира трегулова, валерий фокин, балет, коронавирус covid-19, новости культуры, театр
07:45 01.10.2021
 
Балет в Петербурге и выставка в Дрездене: перекрестный год Германия-Россия

Перекрестный год России и Германии заканчивается яркими событиями в Петербурге и Дрездене

© Пресс-служба Александринского театра Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Сцена из спектакля Полнолуние Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© Пресс-служба Александринского театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В условиях пандемии, когда многие страны остаются закрытыми, искусство преодолевает формальные границы. Перекрестный год России и Германии растянулся из-за COVID на 2020-й и 2021-й (до ноября), но продолжает удивлять новыми яркими совместными акциями. В Дрездене открывается выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" (сотрудничество Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний (SKD).
А ранее в сентябре в Санкт-Петербурге состоялось еще одно важное событие перекрестного года двух стран – гастроли Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш. Российская премьера спектакля "Полнолуние" (Vollmond) прошла в рамках фестиваля "Александринский" и при поддержке Гёте-института.

Страсти под дождем

Билеты на немецкий балет в Александринском театре разлетелись за считанные дни, даже часы – гастроли прошли с аншлагом. Удивительная по красоте и сценическим решениям постановка поразила даже самых искушенных зрителей и критиков. И это было ожидаемо: спектакли Вуппертальского танцтеатра идут с успехом по всему миру.
© MILAN NOWOITNICK KAMPFERСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Сцена из спектакля Полнолуние Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© MILAN NOWOITNICK KAMPFER
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Россия – вторая после Франции страна, в которую труппа приехала с гастролями после вынужденной паузы в графике из-за пандемии. И организовать эту поездку было на редкость проблематично. В коллективе – танцоры из самых разных стран, их в это время сложно собрать даже в театре, в Германии. А тем более – на гастроли в Россию (которая до сих пор находится в "красной ковидной зоне" для многих европейских государств). Соответственно, огромное количество согласований, официальных писем и приглашений, обоснований для беспроблемного въезда и выезда, оформление виз и так далее.
Тем ценнее для зарубежных артистов были бурные овации в Александринском театре: питерская публика долго не отпускала танцоров, словно возвращая им ту любовь и энергию, которую получила во время "Полнолуния".
© Пресс-служба Александринского театраСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Сцена из спектакля Полнолуние Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© Пресс-служба Александринского театра
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Впрочем, первые постановки хореографа Пины Бауш (Philippine Bausch, 1940-2009) в начале 1970-х в городке Вупперталь (земля Северный Рейн – Вестфалия в ФРГ) если не освистывались, то точно принимались без особого восторга: нередко зрители просто уходили из зала – слишком всё было непривычно, авангардно, странно.
Спустя годы немецкая танцовщица и балетмейстер будет признана новатором, гуру современной хореографии ХХ века.
Она появится в кинокартинах Феллини, Альмадовара, о ней самой будут снимать фильмы (один из них, к примеру, – "Пина" Вима Вендерса, показанный на Берлинаре в 2011 году).

"Мы были все просто влюблены в эту женщину, – поделился Гюнтер Хазенкамп, директор Гёте-института в Санкт-Петербурге. – Я помню ее человеческую доброту. Она была человеком такого, очень любезного, характера".

© MILAN NOWOITNICK KAMPFERСцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
Сцена из спектакля Полнолуние Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш
© MILAN NOWOITNICK KAMPFER
Сцена из спектакля "Полнолуние" Вуппертальского танцтеатра Пины Бауш

"Я впервые увидел, как может быть широк театр в своих исканиях, становясь каким-то новым словом в искусстве и в жизни. Это было для меня потрясением. И я очень доволен, что еще в 1998 году мы смогли привезти этот театр в Москву. А теперь с ним познакомились и петербуржцы", – сказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

"Полнолуние" Пины Бауш – полное страсти, любви, страданий и невероятной, почти истеричной, энергии действо. Аскетичный черный фон, стильный свет, разновозрастные характерные артисты, переплетения судеб, маленьких и больших трагедий.
И – много воды: символ-дождь плещет сверху на танцоров, обнажая и сердца, и тела, и эмоции.

Мечты о свободе

Еще одной яркой и эмоциональной кульминацией затянувшегося из-за пандемии перекрестного года двух стран явно станет дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии".
Результат сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи – шедевры романтизма в Альбертинуме из обеих коллекций. Это в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.
© РИА Новости / Анастасия МельниковаНа выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
На выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте.
"Я убеждена, что этот проект обозначает начало дальнейшего, долгосрочного и постоянного, возможно, еще более глубокого сотрудничества. Мы считаем крайне важным, что и в эти сложные времена мы строим культурные мосты между людьми – это наша позиция, и она доставила нам глубокую радость", — заявила на пресс-конференции, приуроченной к открытию выставки, гендиректор SKD Марион Аккерман.
Для публики дрезденская выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" открывается 2 октября.
РИА Новости – информационный партнер Государственной Третьяковской галереи и Перекрестного года Германия-Россия 2020-2021
На выставке Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии в Дрездене - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 16:34Культура
Шедевры романтизма привезли из России в Германию
 
КультураТретьяковская галереяГод России в Германии и Германии в РоссииДрезденАлександринский театрПерекрестный Год Россия - ГерманияЗельфира ТрегуловаВалерий ФокинБалетКоронавирус COVID-19Новости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Минске проверяют сообщения о минировании учебных заведений
13:19В Приморье будут судить мужчину, забившего до смерти мать-инвалида
13:16Свердловские власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
13:14Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за девять месяцев вырос на 15,3%
13:12В СК направили материалы против блогера, сделавшего скандальную фотосессию
13:09В Брянске женщина дала взятку полицейскому ради убежища ее мужу в США
13:03Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
13:00Путин направил приветствие участникам чемпионата по программированию
13:00Суд в Якутске приговорил педофила почти к 18 годам колонии строгого режима
13:00Экологи оценили загрязнение воздуха в районе крупного пожара в Новой Москве
12:57Мигранты, обманувшие пенсионерку в Ленинградской области, сбежали из России
12:57"Газпром" не нарушил контракт, прекратив транзит, признал "Нафтогаз"
12:54В Кремле прокомментировали сообщения о нарушениях в воинской части на Урале
12:54Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
12:51Пропавших в Екатеринбурге школьниц нашли в Челябинске
12:45Россия готова к худшему в диалоге с США, заявил Рябков
12:44Песков прокомментировал поручение Путина увеличить ФНБ
12:41Голикова рассказала о запасах вакцины от COVID-19
12:40Путин проведет встречу с главой Кемеровской области
12:39Путин и Эрдоган обсуждали сооружение новых блоков АЭС в Турции
Лента новостейМолния