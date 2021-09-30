https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html

Шедевры романтизма привезли из России в Германию

Шедевры романтизма привезли из России в Германию - РИА Новости, 01.10.2021

Шедевры романтизма привезли из России в Германию

Организаторы и кураторы выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая открывается для широкой публики в дрезденском Альбертинуме, заявили о РИА Новости, 01.10.2021

2021-09-30T16:34

2021-09-30T16:34

2021-10-01T00:43

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ДРЕЗДЕН, 30 сен — РИА Новости. Организаторы и кураторы выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая открывается для широкой публики в дрезденском Альбертинуме, заявили о важности строительства "культурных мостов" между немецким и российским обществом, передает корреспондент РИА Новости.В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте. "Я убеждена, что этот проект обозначает начало дальнейшего, долгосрочного и постоянного, возможно, еще более глубокого сотрудничества. Мы считаем крайне важным, что и в эти сложные времена мы строим культурные мосты между людьми – это наша позиция, и она доставила нам глубокую радость", — заявила на пресс-конференции, приуроченной к открытию выставки, гендиректор SKD Марион Аккерман.Выставка ранее была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу, где были собраны более 300 экспонатов: около 200 полотен, произведения графики, инсталляции, исторические артефакты, а также архивные материалы.Уменьшение количества экспонатов по сравнению с московской выставкой, по словам кураторов, связано исключительно с тем, что площадь помещения в Альбертинуме в два раз меньше, чем в Третьяковской галерее."Наша выставка в Москве была историко-художественная, и ее было сложно посмотреть и оценить за один раз. Она была очень глобальная, зрителю нужно было прийти несколько раз, чтобы полностью осознать увиденное. А в Дрездене историзма меньше, экспозиция получилась более гуманная, если так можно сказать, более гармоничная. Мне кажется, что ее легче воспринимать. Нам было важно найти и сближение, и противоположности в наших культурах эпохи романтизма. Никто до нас ничего подобного не делал", – рассказала РИА Новости заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина.Помимо полотен, на выставке представлены архивные документы и исторические объекты: дирижерская палочка выдающегося немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера, сапоги Наполеона Бонапарта времен войны 1812 года, дневники поэта Теодора Кернера и художника Людвига Рихтера. Эстетические и тематические отсылки к периоду романтизма в искусстве раскрыты в современных работах художников, которые также участвуют в экспозиции: Сьюзен Филипс, Матильды тер Хейн, Вольфганга Тильманса, Яана Тоомика, Андрея Кузькина и Бориса Михайлова.Она добавила, что SKD "в течение последних лет находятся в тесном контакте с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеями Кремля", это сотрудничество "хотелось бы сделать еще более интенсивным".Откроется экспозиция в субботу 2 октября и продлится до 6 февраля.Выставка является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялась, в том числе, при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". РИА Новости выступает информационным партнером выставки.

https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html

https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html

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германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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