https://ria.ru/20210930/vystavka-1752518994.html
Шедевры романтизма привезли из России в Германию
Шедевры романтизма привезли из России в Германию - РИА Новости, 01.10.2021
Шедевры романтизма привезли из России в Германию
Организаторы и кураторы выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая открывается для широкой публики в дрезденском Альбертинуме, заявили о РИА Новости, 01.10.2021
2021-09-30T16:34
2021-09-30T16:34
2021-10-01T00:43
культура
третьяковская галерея
дрезден
карл брюллов
русский музей
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
новости культуры
год россии в германии и германии в россии
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ДРЕЗДЕН, 30 сен — РИА Новости. Организаторы и кураторы выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая открывается для широкой публики в дрезденском Альбертинуме, заявили о важности строительства "культурных мостов" между немецким и российским обществом, передает корреспондент РИА Новости.В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте. "Я убеждена, что этот проект обозначает начало дальнейшего, долгосрочного и постоянного, возможно, еще более глубокого сотрудничества. Мы считаем крайне важным, что и в эти сложные времена мы строим культурные мосты между людьми – это наша позиция, и она доставила нам глубокую радость", — заявила на пресс-конференции, приуроченной к открытию выставки, гендиректор SKD Марион Аккерман.Выставка ранее была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу, где были собраны более 300 экспонатов: около 200 полотен, произведения графики, инсталляции, исторические артефакты, а также архивные материалы.Уменьшение количества экспонатов по сравнению с московской выставкой, по словам кураторов, связано исключительно с тем, что площадь помещения в Альбертинуме в два раз меньше, чем в Третьяковской галерее."Наша выставка в Москве была историко-художественная, и ее было сложно посмотреть и оценить за один раз. Она была очень глобальная, зрителю нужно было прийти несколько раз, чтобы полностью осознать увиденное. А в Дрездене историзма меньше, экспозиция получилась более гуманная, если так можно сказать, более гармоничная. Мне кажется, что ее легче воспринимать. Нам было важно найти и сближение, и противоположности в наших культурах эпохи романтизма. Никто до нас ничего подобного не делал", – рассказала РИА Новости заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина.Помимо полотен, на выставке представлены архивные документы и исторические объекты: дирижерская палочка выдающегося немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера, сапоги Наполеона Бонапарта времен войны 1812 года, дневники поэта Теодора Кернера и художника Людвига Рихтера. Эстетические и тематические отсылки к периоду романтизма в искусстве раскрыты в современных работах художников, которые также участвуют в экспозиции: Сьюзен Филипс, Матильды тер Хейн, Вольфганга Тильманса, Яана Тоомика, Андрея Кузькина и Бориса Михайлова.Она добавила, что SKD "в течение последних лет находятся в тесном контакте с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеями Кремля", это сотрудничество "хотелось бы сделать еще более интенсивным".Откроется экспозиция в субботу 2 октября и продлится до 6 февраля.Выставка является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялась, в том числе, при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". РИА Новости выступает информационным партнером выставки.
https://ria.ru/20210423/tretyakovka-1729474961.html
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третьяковская галерея, дрезден, карл брюллов, русский музей, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, новости культуры, год россии в германии и германии в россии, германия, мид германии, перекрестный год россия - германия
ДРЕЗДЕН, 30 сен — РИА Новости. Организаторы и кураторы выставки "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая открывается для широкой публики в дрезденском Альбертинуме, заявили о важности строительства "культурных мостов" между немецким и российским обществом, передает корреспондент РИА Новости.
В результате сотрудничества Государственных художественных собраний (SKD) Дрездена и Третьяковской галереи выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" включает шедевры романтизма из обеих коллекций, в том числе работы крупнейших художников первой четверти XIX века, среди которых Каспар Давид Фридрих, Филипп Отто Рунге, Иоганн Фридрих Овербек, Александр Иванов, Алексей Венецианов, Орест Кипренский, Карл Брюллов.
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Автопортрет Карла Брюлова из собрания ГТГ на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене.
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Работа Теодора Ребеница "Италия и Германия" на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене.
3 из 3
Портрет Гоголя работы Моллера из собрания ГТГ на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
1 из 3
Автопортрет Карла Брюлова из собрания ГТГ на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене.
2 из 3
Работа Теодора Ребеница "Италия и Германия" на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене.
3 из 3
Портрет Гоголя работы Моллера из собрания ГТГ на выставке "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Дрездене
Всего в Дрездене представлены более 140 картин, в том числе из Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, берлинской Национальной галереи, Кунстхалле Гамбурга, музея Новалиса в Обервидерштедте.
"Я убеждена, что этот проект обозначает начало дальнейшего, долгосрочного и постоянного, возможно, еще более глубокого сотрудничества. Мы считаем крайне важным, что и в эти сложные времена мы строим культурные мосты между людьми – это наша позиция, и она доставила нам глубокую радость", — заявила на пресс-конференции, приуроченной к открытию выставки, гендиректор SKD Марион Аккерман.
"Самым важным для нас стало то, что завязалась дружба, что мы уверены в том, что мы продолжим сотрудничество", - добавила, выступая перед журналистами, директор музея Альбертинум Хильке Вагнер.
Выставка ранее была продемонстрирована в Третьяковской галерее на Крымском валу, где были собраны более 300 экспонатов: около 200 полотен, произведения графики, инсталляции, исторические артефакты, а также архивные материалы.
Уменьшение количества экспонатов по сравнению с московской выставкой, по словам кураторов, связано исключительно с тем, что площадь помещения в Альбертинуме в два раз меньше, чем в Третьяковской галерее.
"Наша выставка в Москве была историко-художественная, и ее было сложно посмотреть и оценить за один раз. Она была очень глобальная, зрителю нужно было прийти несколько раз, чтобы полностью осознать увиденное. А в Дрездене историзма меньше, экспозиция получилась более гуманная, если так можно сказать, более гармоничная. Мне кажется, что ее легче воспринимать. Нам было важно найти и сближение, и противоположности в наших культурах эпохи романтизма. Никто до нас ничего подобного не делал", – рассказала РИА Новости заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века Третьяковской галереи Людмила Маркина.
Помимо полотен, на выставке представлены архивные документы и исторические объекты: дирижерская палочка выдающегося немецкого композитора-романтика Карла Марии фон Вебера, сапоги Наполеона Бонапарта времен войны 1812 года, дневники поэта Теодора Кернера и художника Людвига Рихтера.
Эстетические и тематические отсылки к периоду романтизма в искусстве раскрыты в современных работах художников, которые также участвуют в экспозиции: Сьюзен Филипс, Матильды тер Хейн, Вольфганга Тильманса, Яана Тоомика, Андрея Кузькина и Бориса Михайлова.
"Мы договорились об открытии сначала ориентированной на публику крупной выставки, а затем о совместном изыскании средств для большого исследовательского проекта о немецком и российском романтизме. Мы сейчас уже можем точно анализировать, в каких областях исследования еще никогда не проводились", — рассказала РИА Новости Аккерман о планах сотрудничества с Третьяковской галереей.
Она добавила, что SKD "в течение последних лет находятся в тесном контакте с Эрмитажем, Пушкинским музеем, Музеями Кремля", это сотрудничество "хотелось бы сделать еще более интенсивным".
Откроется экспозиция в субботу 2 октября и продлится до 6 февраля.
Выставка является частью программы Года Германии в России 2020/2021, который проходит под патронатом МИД ФРГ, и состоялась, в том числе, при поддержке Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".
РИА Новости выступает информационным партнером выставки.