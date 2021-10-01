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Премьер Испании призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа
Премьер Испании призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа - РИА Новости, 01.10.2021
Премьер Испании призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа
Евросоюз должен выработать совместную стратегию закупки газа, как это удалось сделать с вакцинами от ковида, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:47
2021-10-01T16:47
экономика
испания
европа
евросоюз
педро санчес
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МАДРИД, 1 окт – РИА Новости. Евросоюз должен выработать совместную стратегию закупки газа, как это удалось сделать с вакцинами от ковида, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес."Одно из предложений, которые мы представили Европейской комиссии и всем странам-членам, мы сказали: если это сработало с совместной закупкой вакцины, почему мы не усиливаем наш потенциал переговоров, проводя совместную закупку и (создавая – ред.) стратегический резерв газа в Европе?" - сказал Санчес на форуме, который проходит в испанской Понтеведре. В нем принимает участие премьер Португалии Антониу Кошта.По словам главы испанского правительства, повышение цен на энергоносители касается не только этих двух стран, но и всей Европы, и "насколько он понимает Европейский союз" - его идея в совместных действиях для усиления стратегической независимости региона.Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Сегодня цена фьючерсов после открытия торгов приближалась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
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экономика, испания, европа, евросоюз, педро санчес
16:47 01.10.2021
 
Премьер Испании призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа

Премьер Испании Санчес призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа из-за роста цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления от ГРС №2 "Елабуга Центральная - ПАО "Нижнекамскнефтехим"
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МАДРИД, 1 окт – РИА Новости. Евросоюз должен выработать совместную стратегию закупки газа, как это удалось сделать с вакцинами от ковида, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Одно из предложений, которые мы представили Европейской комиссии и всем странам-членам, мы сказали: если это сработало с совместной закупкой вакцины, почему мы не усиливаем наш потенциал переговоров, проводя совместную закупку и (создавая – ред.) стратегический резерв газа в Европе?" - сказал Санчес на форуме, который проходит в испанской Понтеведре. В нем принимает участие премьер Португалии Антониу Кошта.
По словам главы испанского правительства, повышение цен на энергоносители касается не только этих двух стран, но и всей Европы, и "насколько он понимает Европейский союз" - его идея в совместных действиях для усиления стратегической независимости региона.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Сегодня цена фьючерсов после открытия торгов приближалась к рекордным 1200 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
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