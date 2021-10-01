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Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ - РИА Новости, 01.10.2021
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
Хабаровский край будет готов претендовать на проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) к 2024-2025 годам, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T03:13
2021-10-01T03:13
2021-10-01T10:06
общество
хабаровский край
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хабаровск
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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости, Дарья Ураева. Хабаровский край будет готов претендовать на проведение Восточного экономического форума (ВЭФ) к 2024-2025 годам, заявил в интервью РИА Новости глава региона Михаил Дегтярев.ВЭФ ежегодно проводится во Владивостоке. Ранее Дегтярев предлагал проводить форум и в других городах Дальнего Востока, в частности в Хабаровске.Как отметил губернатор, для проведения такого масштабного мероприятия Хабаровскому краю нужно подготовиться."Нам необходимо построить еще несколько крупных гостиниц. Необходимо построить экспоцентр, мы сейчас подбираем участок и готовим проект", - рассказал он."Нам нужно продвинуться в строительстве кампуса на базе двух университетов – Тихоокеанского университета и университета экономики и права. Когда мы уже увидим готовую инфраструктуру под ВЭФ, только тогда будем номинироваться", - отметил Дегтярев.По его словам, хорошей тренировкой в этом смысле станет национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkils, на проведение которого в 2023 году Хабаровск подал заявку.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>
https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html
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общество, хабаровский край, владивосток, хабаровск, михаил дегтярев, дальний восток
03:13 01.10.2021 (обновлено: 10:06 01.10.2021)
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
Дегтярев: Хабаровский край будет готов претендовать на проведение ВЭФ к 2024-2025 годам