https://ria.ru/20211001/epivakkorona-1752674433.html

Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам

Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам - РИА Новости, 01.10.2021

Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам

Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург,... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:02

2021-10-01T15:02

2021-10-01T15:02

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург, около 43 тысяч – в Москву, следует из письма Минздрава России, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Распределение поставок 852 270 доз лекарственного препарата "ЭпиВакКорона", - говорится в документе. Наибольшее количество доз вакцины поступит в Московскую область и Санкт-Петербург – примерно по 50 тысяч, около 43 тысяч – в Москву, уточняется в письме.Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"