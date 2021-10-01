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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211001/epivakkorona-1752674433.html
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам - РИА Новости, 01.10.2021
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам
Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:02
2021-10-01T15:02
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург, около 43 тысяч – в Москву, следует из письма Минздрава России, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Распределение поставок 852 270 доз лекарственного препарата "ЭпиВакКорона", - говорится в документе. Наибольшее количество доз вакцины поступит в Московскую область и Санкт-Петербург – примерно по 50 тысяч, около 43 тысяч – в Москву, уточняется в письме.Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"
15:02 01.10.2021
 
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам

Минздрав распределил 852 270 доз "ЭпиВакКороны" по регионам страны

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании Герофарм в Московской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург, около 43 тысяч – в Москву, следует из письма Минздрава России, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Распределение поставок 852 270 доз лекарственного препарата "ЭпиВакКорона", - говорится в документе. Наибольшее количество доз вакцины поступит в Московскую область и Санкт-Петербург – примерно по 50 тысяч, около 43 тысяч – в Москву, уточняется в письме.
Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВакцина "ЭпиВакКорона"
 
 
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