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Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам - РИА Новости, 01.10.2021
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам
Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург,... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:02
2021-10-01T15:02
2021-10-01T15:02
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Почти 900 тысяч доз вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" направят во все регионы России, более 50 тысяч доз поступят в Подмосковье и Санкт-Петербург, около 43 тысяч – в Москву, следует из письма Минздрава России, которое имеется в распоряжении РИА Новости."Распределение поставок 852 270 доз лекарственного препарата "ЭпиВакКорона", - говорится в документе. Наибольшее количество доз вакцины поступит в Московскую область и Санкт-Петербург – примерно по 50 тысяч, около 43 тысяч – в Москву, уточняется в письме.Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, тогда же было запущено производство препарата, сначала на площадке разработчика научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, в 2021 году оно расширено за счет присоединения новосибирского предприятия "Вектор Биагальм", третьей площадкой стала компания "Герофарм".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцина "эпиваккорона"
Минздрав распределил почти 900 тысяч доз "ЭпиВакКороны" по регионам
Минздрав распределил 852 270 доз "ЭпиВакКороны" по регионам страны