https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html

В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина

В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина - РИА Новости, 01.10.2021

В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина

Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T11:54

2021-10-01T11:54

2021-10-01T12:39

происшествия

дтп

сыктывкар

следственный комитет россии (ск рф)

авто

угибдд

республика коми

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752641870_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_eee78da7e0392f06ae53a90d96c64522.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД."Около 8 утра водитель, женщина 1969 года рождения, на улице Орджоникидзе совершила наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Продолжив движение, не справившись с управлением, она выехала на тротуар и совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до прибытия скорой помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, после наезда на женщину водитель столкнулся с автомобилем Volkswagen, из-за чего пострадал находившийся в иномарке мужчина. Пострадавший в результате первого ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.СК начал проверку. "По факту дорожно-транспортного происшествия в Сыктывкаре, в результате которого пострадал мальчик и погибла женщина, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.

https://ria.ru/20211001/dtp-1752603712.html

сыктывкар

республика коми

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Смертельное ДТП в Сыктывкаре. Кадры инцидента Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД. 2021-10-01T11:54 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф), авто, угибдд, республика коми, россия