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https://ria.ru/20211001/dtp-1752634740.html
В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина
В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина - РИА Новости, 01.10.2021
В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина
Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T11:54
2021-10-01T12:39
происшествия
дтп
сыктывкар
следственный комитет россии (ск рф)
авто
угибдд
республика коми
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД."Около 8 утра водитель, женщина 1969 года рождения, на улице Орджоникидзе совершила наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Продолжив движение, не справившись с управлением, она выехала на тротуар и совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до прибытия скорой помощи", - сказал собеседник агентства.По его словам, после наезда на женщину водитель столкнулся с автомобилем Volkswagen, из-за чего пострадал находившийся в иномарке мужчина. Пострадавший в результате первого ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.СК начал проверку. "По факту дорожно-транспортного происшествия в Сыктывкаре, в результате которого пострадал мальчик и погибла женщина, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.
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сыктывкар
республика коми
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7 495 645-6601
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60
Смертельное ДТП в Сыктывкаре. Кадры инцидента
Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД.
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происшествия, дтп, сыктывкар, следственный комитет россии (ск рф), авто, угибдд, республика коми, россия
11:54 01.10.2021 (обновлено: 12:39 01.10.2021)
 
В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина

В Сыктывкаре в тройном ДТП погибла женщина, ребенок и водитель пострадали

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Женщина погибла, ребенок и водитель пострадали в результате тройного ДТП в Сыктывкаре в Республике Коми, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УГИБДД.
"Около 8 утра водитель, женщина 1969 года рождения, на улице Орджоникидзе совершила наезд на 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Продолжив движение, не справившись с управлением, она выехала на тротуар и совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до прибытия скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после наезда на женщину водитель столкнулся с автомобилем Volkswagen, из-за чего пострадал находившийся в иномарке мужчина. Пострадавший в результате первого ДТП ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. На месте работает следственно-оперативная группа.
СК начал проверку. "По факту дорожно-транспортного происшествия в Сыктывкаре, в результате которого пострадал мальчик и погибла женщина, организована доследственная проверка", - говорится в сообщении регионального управления ведомства.
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ПроисшествияДТПСыктывкарСледственный комитет России (СК РФ)АвтоУГИБДДРеспублика КомиРоссия
 
 
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