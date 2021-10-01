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Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.10.2021
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:03
2021-10-01T10:03
2021-10-01T10:06
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона Михаил Дегтярев."Работать надо. Зачем гадать? У нас все стабильно. Мы - самый спокойный регион на Дальнем Востоке на сегодняшний день, общество настроено на созидание и развитие. По доверию президенту России, по всем социологическим замерам регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, это факт", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос агентства, возможны ли рецидивы протестных движений в регионе.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>
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общество, хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток, россия
10:03 01.10.2021 (обновлено: 10:06 01.10.2021)
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
Дегтярев: в Хабаровском крае общество настроено на созидание и развитие