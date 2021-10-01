https://ria.ru/20211001/degtyarev-1752612726.html

Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке

Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.10.2021

Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке

Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T10:03

2021-10-01T10:03

2021-10-01T10:06

общество

хабаровский край

михаил дегтярев

дальний восток

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751580707_0:0:3280:1846_1920x0_80_0_0_282a71b6643249c465d52bcfc5dd2560.jpg

ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона Михаил Дегтярев."Работать надо. Зачем гадать? У нас все стабильно. Мы - самый спокойный регион на Дальнем Востоке на сегодняшний день, общество настроено на созидание и развитие. По доверию президенту России, по всем социологическим замерам регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, это факт", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос агентства, возможны ли рецидивы протестных движений в регионе.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>

https://ria.ru/20210102/miting-1591798723.html

хабаровский край

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток, россия