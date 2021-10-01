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Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке - РИА Новости, 01.10.2021
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке
Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T10:03
2021-10-01T10:06
общество
хабаровский край
михаил дегтярев
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона Михаил Дегтярев."Работать надо. Зачем гадать? У нас все стабильно. Мы - самый спокойный регион на Дальнем Востоке на сегодняшний день, общество настроено на созидание и развитие. По доверию президенту России, по всем социологическим замерам регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, это факт", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос агентства, возможны ли рецидивы протестных движений в регионе.Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева &gt;&gt;
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общество, хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток, россия
10:03 01.10.2021 (обновлено: 10:06 01.10.2021)
 
Дегтярев назвал свой регион самым спокойным на Дальнем Востоке

Дегтярев: в Хабаровском крае общество настроено на созидание и развитие

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 1 окт - РИА Новости. Хабаровский край - самый спокойный регион на Дальнем Востоке сегодня, общество настроено на созидание и развитие, заявил в интервью РИА Новости глава региона Михаил Дегтярев.
"Работать надо. Зачем гадать? У нас все стабильно. Мы - самый спокойный регион на Дальнем Востоке на сегодняшний день, общество настроено на созидание и развитие. По доверию президенту России, по всем социологическим замерам регион занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке, это факт", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос агентства, возможны ли рецидивы протестных движений в регионе.
Читайте полный текст интервью Михаила Дегтярева >>
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 07:10
В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
 
ОбществоХабаровский крайМихаил ДегтяревДальний ВостокРоссия
 
 
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