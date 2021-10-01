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Технический аудит не выявил нарушений в работе ДЭГ
Технический аудит не выявил нарушений в работе ДЭГ - РИА Новости, 01.10.2021
Технический аудит не выявил нарушений в работе ДЭГ
Аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября, сообщается техническая группа. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T12:00
2021-10-01T12:24
выборы в государственную думу
москва
политика
технологии
владимир путин
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября, сообщается техническая группа."Аудит, проведенный технической группой, образованной общественным штабом по инициативе и при участии партии КПРФ, не подтвердил выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате анализа техническая группа не смогла выявить нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования. "А выдвигаемые экспертами версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок", - дополняется в сообщении.Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
https://ria.ru/20210929/golosovanie-1752274263.html
https://ria.ru/20210929/narusheniya-1752286873.html
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москва, политика, технологии, владимир путин, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия, дмитрий реут
12:00 01.10.2021 (обновлено: 12:24 01.10.2021)
 
Технический аудит не выявил нарушений в работе ДЭГ

Аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях в ДЭГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аудит не подтвердил версии о возможных нарушениях при онлайн-голосовании в Москве на выборах 17-19 сентября, сообщается техническая группа.
"Аудит, проведенный технической группой, образованной общественным штабом по инициативе и при участии партии КПРФ, не подтвердил выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате анализа техническая группа не смогла выявить нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования. "А выдвигаемые экспертами версии о "подозрительном" поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок", - дополняется в сообщении.
Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве после критики в адрес ДЭГ со стороны КПРФ поручил технической группе разработчиков московской платформы для голосования провести аудит результатов ДЭГ, чтобы убедиться в их корректности, говорил глава штаба Алексей Венедиктов, указав, что этот аудит не является юридической процедурой, а лишь сверкой результатов. В минувшую пятницу Венедиктов на заседании ЦИК подчеркнул, что следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно.
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Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут уточнял, что аудит итогов дистанционного электронного голосования в Москве - это не пересчет результатов, поскольку при пересчете в судебном порядке отменяются итоги выборов, о чем речи в данном случае не идет. По его словам, итоги по всем округам в Москве установлены, никакой пересчет не возможен.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя тему ДЭГ на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму, заявил, что электронное голосование, как и технический прогресс, невозможно остановить, важно следить за качеством его проведения. Он добавил, что сомнения в электронном голосовании в Москве возникли, видимо, потому, что кому-то не понравился результат, и предложил совместно с партиями продумать вопросы контроля.
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