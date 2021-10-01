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Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма

Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма - РИА Новости, 01.10.2021

Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T15:50

2021-10-01T15:50

2021-10-01T17:40

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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме. Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок. После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.

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Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного. 2021-10-01T15:50 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, таджикистан, москва, россия