https://ria.ru/20211001/bloger-1752687591.html
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма - РИА Новости, 01.10.2021
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T15:50
2021-10-01T15:50
2021-10-01T17:40
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме. Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок. После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.
https://ria.ru/20210914/bloger-1750054760.html
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Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
2021-10-01T15:50
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происшествия, таджикистан, москва, россия
15:50 01.10.2021 (обновлено: 17:40 01.10.2021)
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма
Суд решил выдворить из России Блогера Бобиева за интимную фотосессию у храма
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
Замоскворецкий суд Москвы
арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.
Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.