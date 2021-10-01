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Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма - РИА Новости, 01.10.2021
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА РИА Новости, 01.10.2021
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происшествия
таджикистан
москва
россия
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме. Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок. После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.
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Извинения блогера, задержанного за провокационное фото на Красной площади
Блогер, сделавший провокационное фото у храма Василия Блаженного, извинился и сказал, что больше так не будет. Первый допрос блогера Руслана Бобиева, задержанного за имитирующее половой акт фото на фоне храма Василия Блаженного. В Москве задержали блогера Руслана Бобиева, сделавшего фото, имитирующее половой акт, на фоне храма Василия Блаженного.
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происшествия, таджикистан, москва, россия
15:50 01.10.2021 (обновлено: 17:40 01.10.2021)
 
Блогера из Таджикистана выдворят из России за интимную фотосессию у храма

Суд решил выдворить из России Блогера Бобиева за интимную фотосессию у храма

© Фото : Руслан Бобиев/ВКонтактеРуслан Бобиев
Руслан Бобиев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Руслан Бобиев/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал на десять суток, назначил штраф в пять тысяч рублей и выдворение из России таджикскому блогеру Руслану Бобиеву, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее в социальных сетях распространилось фото, на котором он на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади имитирует половой акт с девушкой в полицейской форме.
Бобиева обвинили в нарушении правил въезда или режима пребывания в России иностранцами. Девушку признали виновной по статье "Невыполнение законного требования сотрудника полиции" и арестовали на такой же срок.
После задержания молодой человек извинился за свой поступок и обещал "никогда так больше не делать". Он рассказал, его уже привлекали к ответственности за пранки.
Блогер также упоминал, что у него сто тысяч подписчиков, но сейчас его страницу заблокировали.
Помимо административной, ему грозит и уголовная ответственность. МВД ранее отправило материалы в Следственный комитет для проверки, подпадает ли поступок под статью УК "Хулиганство". Она предполагает среди прочего реальное лишение свободы.
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