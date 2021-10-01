https://ria.ru/20211001/bilety-1752525523.html
Названы самые дорогие билеты на самолет и поезд в сентябре
Названы самые дорогие билеты на самолет и поезд в сентябре - РИА Новости, 01.10.2021
Названы самые дорогие билеты на самолет и поезд в сентябре
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда были оформлены самые дорогие билеты в сентябре 2021 года, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T07:57
2021-10-01T07:57
2021-10-01T07:57
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петропавловск-камчатский
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нижнеудинск
хабаровск
сочи
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда были оформлены самые дорогие билеты в сентябре 2021 года, сообщает Туту.ру.Чемпион – перелет из Москвы в Киото, его стоимость превысила 350 тысяч рублей в обе стороны. Как и все остальные билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих за сентябрь, он был оформлен в бизнес-класс.На втором месте по стоимости перелет Москва — Актау, цена "туда-обратно" составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оцененный в 182 329 рублей.Дороже всего на поезде оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.Далее по стоимости расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.
https://ria.ru/20210908/puteshestviya-1749211781.html
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санкт-петербург, петропавловск-камчатский, иркутск, владивосток, нижнеудинск, хабаровск, сочи, владимир, дальнереченск, новосибирск, москва, нижний новгород, актау, новости - туризм, самолеты, поезда, авиабилеты, туту.ру, туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Названы самые дорогие билеты на самолет и поезд в сентябре
Самые дорогие билеты сентября на самолет и поезд были оформлены в Киото и Владивосток
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда были оформлены самые дорогие билеты в сентябре 2021 года, сообщает Туту.ру.
Чемпион – перелет из Москвы в Киото, его стоимость превысила 350 тысяч рублей в обе стороны. Как и все остальные билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих за сентябрь, он был оформлен в бизнес-класс.
На втором месте по стоимости перелет Москва — Актау, цена "туда-обратно" составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оцененный в 182 329 рублей.
Дороже всего на поезде оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.
Далее по стоимости расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.