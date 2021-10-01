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Лошадей в Техасе запретили за расизм

Лошадей в Техасе запретили за расизм - РИА Новости, 01.10.2021

Лошадей в Техасе запретили за расизм

Американская сенсация этой недели в том, что сенсация прошлой недели оказалась фальшивкой. Речь о ставшей знаменитой фотографии: пограничники в Техасе гонятся... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T08:00

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Американская сенсация этой недели в том, что сенсация прошлой недели оказалась фальшивкой. Речь о ставшей знаменитой фотографии: пограничники в Техасе гонятся на лихих конях за нелегальными мигрантами и бьют их кнутом. (А что такое кнут в руках ковбоя, знают все, кто видел соответствующую серию "Индианы Джонса".) Демократы в ярости, рвут на себе волосы по поводу "расистского позора" Америки. Расизм — такое у них сейчас универсальное обвинение по всем поводам, раньше это был нацизм.Дальше совсем другие люди — понятно, что республиканцы — начали рассматривать ту самую фотографию и разбираться. И не увидели там кнута. Нашли человека по имени Пол Ретже — а это, между прочим, фоторепортер, автор того самого снимка. Тот сказал: да никто никого не бил. Это не кнут, это длинные поводья, всадник ими вот так вот крутил.Хорошо, они ошиблись — но что же дальше?Дальше знакомая нам картина: к примеру, Россию в очередной раз в чем-то обвиняют, кто-то в ответ просит предъявить факты, а кто-то выясняет, какими были факты на самом деле. Фальшивка лопнула, реакции — ноль. Но то Россия, а тут Америка сама себя жрет по той же методике.И появляется Джен Псаки. Забыли ее? А она, между прочим, занята все тем же, но представляет не Госдепартамент, а уже президента США. И отвечает на вопрос: нет, наша реакция на эти фотографии не изменилась.А реакция была вот какая: выступил президент Байден и сказал следующее: "Это возмутительно. Я обещаю вам, что эти люди заплатят. Сейчас начнется расследование, и будут последствия. Будут последствия" (он всегда ключевые вещи поговаривает по два раза).Последствия, собственно, уже наступили. Пограничникам временно запретили использовать лошадей. Тут же возникла еще одна типичная для США история: ресурс Daily Signal опубликовал заново видеоклип от 2017 года, объясняющий, что границу с Мексикой иначе как верхом охранять трудно. Конь пройдет там, где застрянет автомобиль, не говоря о том, что животное более дружественно к окружающей среде.И ведь для демократов это аргумент примерно как "расизм" — неубиваемый: экология, спасение этой вашей планеты и все прочее. Однако контора под названием Twitter немедленно подвергла цензуре клип от 2017 года, как "политически чувствительный". И подвергала три дня. Потом, опять же в стиле Twitter, без объяснений подвергать перестала.Есть хорошая новость из того же Техаса, где фотография была сделана. Губернатор Грег Эббот, один из лидеров республиканцев в национальном масштабе, пригласил федералов (то есть пограничников) перейти, если их окончательно загрызут, в подчинение штата. И привести с собой лошадей.То, что история с границей и впрямь политически чувствительна, сомнений нет. Это один из неразрешимых кризисов администрации Байдена, о чем рассказывает вполне демократическая The Washington Post. С одной стороны, говорит ее автор, есть ключевая демократическая аудитория, для которой сами границы — безобразие. Эти люди подобны тем, что запустили недавно в Европу толпы мигрантов с Ближнего Востока под разговоры об аморальности любой иной политики. А уж если речь о кнуте…Но, с другой стороны, администрация Байдена жестоко пострадала от отмены политики Дональда Трампа, старавшегося наглухо закрыть южную границу. И теперь в США идут десятки тысяч людей с юга — даже не мексиканцев, а, как в истории с тем самым фото, гаитянцев. Это катастрофа для миллионов американцев, даже демократов. В результате Байдену нужно закрыть границу заново и одновременно — говорить о том, что делать это с кавалерией и кнутами недопустимо.Да, сложно. Но такова уж судьба любого политика — крутиться змеей между противоположными интересами. Вопрос в том, как крутиться. Не стоит, например, оскорблять и травить людей, которые делают свою работу, защищают страну и ее границы. Стран без границ, как известно, пока не придумали, а нужны таковые в том числе и для того, чтобы через них не прорывались десятки тысяч непонятных персонажей.Издевательства над защитниками своей страны и ее граждан почему-то стали в США нормой. Сейчас очередь дошла до пограничников, которым нельзя стоять на страже рубежей, а раньше это была полиция, которой нельзя оберегать граждан от погромщиков. Над полицией годами издевались, призыв лишить ее финансирования стал нормой для демократов — а бандитизм, включая убийства, расцветает.Хотя кто сказал, что последнее осталось в прошлом? Оно продолжается. На этих днях в штате Вашингтон на Западном побережье учительница вывесила в классе флаг, которым пользуется полиция: он в США полосатый, но синего цвета. Дело в том, что в полиции работает ее брат, герой, который спасал людей во время стрельбы в школе несколько лет назад. Она повесила на доске и фотографию брата. Так вот, этого в школе делать оказалось нельзя: полицейская символика вызывает "волнения" и срывает учебный процесс, потому что "люди чувствуют себя в опасности".Это притом что в Америке есть традиция — украшать класс флагами и фотографиями тех, кем гордишься. В той же школе повесили радужное знамя и фото гомосексуального родственника другой учительницы, просто потому, что он гей: это можно.Итак, затравленные пограничники, полиция. Кто следующий?В мировой истории была страна, в которой случились два эпизода травли защитников граждан. Страна эта называется СССР. Про второй такой эпизод многие помнят: то было в годы перестройки и после нее. И не то чтобы на официальном уровне, но прежде всего среди демократической общественности модно было попросту издеваться над военными и армией, а также разгонять ее с улюлюканьем, уничтожать военную промышленность и многое другое. Нужна ли была тогда реформа вооруженных сил? Наверное. А вот издевательства — это другое дело.Другой же такой эпизод имел место при Никите Хрущеве. Понятно было, что после окончания войны армию просто нельзя было не сокращать, и то был долгий процесс, растянувшийся на годы. Вопрос в том, что при этом говорить. Хрущев наговорил многое: что от майора пользы меньше, чем от свинаря, и тому подобного. Впрочем, он, с его печальным боевым опытом, вообще не любил военных и особенно ветеранов.Хрущева страна выдержала, а потом и убрала от власти. А вот второй такой эпизод, который был частью перестройки, кончился — вместе с перестройкой — известно чем. Интересно, как кончится война демократической половины Америки с людьми, исполняющими свой долг по защите людей. Осталось разгромить собственные вооруженные силы — так ведь и это происходит, следите за начавшимся в США разбором полетов после бегства из Афганистана.

https://ria.ru/20210925/migratsiya-1751739963.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, twitter, техас, сша, вашингтон (штат), мексика, джо байден, дональд трамп, лгбт-сообщество, расизм