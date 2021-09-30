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Минтруд изучит предложение по ежегодной единовременной выплате к школе
Минтруд изучит предложение по ежегодной единовременной выплате к школе - РИА Новости, 30.09.2021
Минтруд изучит предложение по ежегодной единовременной выплате к школе
Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тысяч рублей из... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T15:10
2021-09-30T15:48
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тысяч рублей из материнского капитала, однако такое предложение не учитывает особенностей получателей маткапитала, заявила журналистам замминистра Ольга Баталина.Она отметила, что Счетной палатой проводилось плановое контрольное мероприятие по анализу предоставления и распоряжения средствами материнского капитала. По его итогам сформулирован ряд предложений. Одно из них заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств маткапитала."Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. С 2020 года материнский капитал предоставляется при рождении первого ребенка, введена проактивная беззаявительная выдача сертификата, сокращены сроки принятия решения о распоряжении средствами и их перечисления по выбранному направлению, расширены критерии нуждаемости для получения ежемесячных выплат из маткапитала. Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", - отметила Баталина.При этом, подчеркнула замминистра, в отношении школьной выплаты "следует обратить внимание, что ее возможное введение не учитывает особенности получателей материнского капитала".Она отметила, что мера предоставляется с 2007 года, соответственно, половина детей, в отношении которых выдан маткапитал, еще не достигли школьного возраста. Более того, с 2020 года практически 50% выдаваемых сертификатов на маткапитал оформляется в связи с рождением первого ребенка. Это дети, родившиеся в прошлом году и еще не достигшие 2 лет. Таким образом, предлагаемая Счетной палатой мера не коснулась бы большого числа семей."Те семьи, которые воспитывают детей школьного возраста, подростков и получили маткапитал, в большинстве своем им уже распорядились. С начала реализации закона выдано 11,6 миллиона сертификатов, из которых 9,7 миллиона сертификатов (84%) использованы полностью или частично. Соответственно, такие семьи также не смогут воспользоваться школьной выплатой из материнского капитала", - обратила внимание Баталина.Она также добавила, что в целом анализ использования маткапитала показывает, что большая часть семей направляет эти средства не на текущее потребление, а на решение крупных задач, например, на улучшение жилищных условий. Только 6% семей воспользовались ежемесячными финансовыми выплатами из материнского капитала.
https://ria.ru/20210928/semya-1752168568.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия
15:10 30.09.2021 (обновлено: 15:48 30.09.2021)
 
Минтруд изучит предложение по ежегодной единовременной выплате к школе

Минтруд изучит предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты по ежегодной единовременной выплате к школе в размере 20 тысяч рублей из материнского капитала, однако такое предложение не учитывает особенностей получателей маткапитала, заявила журналистам замминистра Ольга Баталина.
Она отметила, что Счетной палатой проводилось плановое контрольное мероприятие по анализу предоставления и распоряжения средствами материнского капитала. По его итогам сформулирован ряд предложений. Одно из них заключается в предоставлении семьям ежегодно единовременной выплаты к школе в размере 20 тысяч рублей за счет средств маткапитала.
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"Правительство постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала, совершенствует механизмы его предоставления. С 2020 года материнский капитал предоставляется при рождении первого ребенка, введена проактивная беззаявительная выдача сертификата, сокращены сроки принятия решения о распоряжении средствами и их перечисления по выбранному направлению, расширены критерии нуждаемости для получения ежемесячных выплат из маткапитала. Новые предложения Счетной палаты также будут внимательно изучены", - отметила Баталина.
При этом, подчеркнула замминистра, в отношении школьной выплаты "следует обратить внимание, что ее возможное введение не учитывает особенности получателей материнского капитала".
Она отметила, что мера предоставляется с 2007 года, соответственно, половина детей, в отношении которых выдан маткапитал, еще не достигли школьного возраста. Более того, с 2020 года практически 50% выдаваемых сертификатов на маткапитал оформляется в связи с рождением первого ребенка. Это дети, родившиеся в прошлом году и еще не достигшие 2 лет. Таким образом, предлагаемая Счетной палатой мера не коснулась бы большого числа семей.
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"Те семьи, которые воспитывают детей школьного возраста, подростков и получили маткапитал, в большинстве своем им уже распорядились. С начала реализации закона выдано 11,6 миллиона сертификатов, из которых 9,7 миллиона сертификатов (84%) использованы полностью или частично. Соответственно, такие семьи также не смогут воспользоваться школьной выплатой из материнского капитала", - обратила внимание Баталина.
Она также добавила, что в целом анализ использования маткапитала показывает, что большая часть семей направляет эти средства не на текущее потребление, а на решение крупных задач, например, на улучшение жилищных условий. Только 6% семей воспользовались ежемесячными финансовыми выплатами из материнского капитала.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Ольга БаталинаРоссия
 
 
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