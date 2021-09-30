00:43 30.09.2021 (обновлено: 00:49 30.09.2021)
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете ведомства.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере десять тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось второго августа.
"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", — говорится в отчете Счетной палаты.
Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 миллиардов рублей в год.
Ведомство подчеркнуло, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Эти цифры эквивалентны 35 процентам и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.