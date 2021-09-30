https://ria.ru/20210930/vyplata-1752418618.html

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей - РИА Новости, 30.09.2021

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T00:43

2021-09-30T00:43

2021-09-30T00:49

общество

владимир путин

счетная палата рф

россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете ведомства.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере десять тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось второго августа.Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 миллиардов рублей в год.Ведомство подчеркнуло, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Эти цифры эквивалентны 35 процентам и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.

https://ria.ru/20210929/vyplaty-1752343550.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, счетная палата рф, россия