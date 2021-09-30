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Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей - РИА Новости, 30.09.2021
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей
Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T00:43
2021-09-30T00:49
общество
владимир путин
счетная палата рф
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете ведомства.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере десять тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось второго августа.Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 миллиардов рублей в год.Ведомство подчеркнуло, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Эти цифры эквивалентны 35 процентам и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
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общество, владимир путин, счетная палата рф, россия
00:43 30.09.2021 (обновлено: 00:49 30.09.2021)
 
Счетная палата предложила ежегодно выплачивать к школе 20 тысяч рублей

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Счетная палата предложила выплачивать семьям на подготовку детей к школе 20 тысяч рублей каждый год за счет средств маткапитала. Об этом говорится в отчете ведомства.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о единовременной выплате в размере десять тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года. Предоставление выплат началось второго августа.

"Учитывая, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК", — говорится в отчете Счетной палаты.

Отмечается, что расходы федерального бюджета на эти цели, по предварительной оценке, составят около 60 миллиардов рублей в год.
Ведомство подчеркнуло, что траты на подготовку ребенка к школе в целом по России по состоянию на апрель 2021 года составляют 19,3 тысячи рублей на мальчика и 23,8 тысячи рублей на девочку. Эти цифры эквивалентны 35 процентам и 43 процентам среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
Вчера, 16:19Ставропольский край
На Ставрополье увеличили выплаты на школьников из многодетных семей
 
ОбществоВладимир ПутинСчетная палата РФРоссия
 
 
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