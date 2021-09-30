МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
МВД анонсировало изменения в законодательстве о порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. МВД России. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве в плане совершенствования вопросов о выезде несовершеннолетних за рубеж.
"Новации, безусловно, будут… Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории РФ ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть", - сказала Казакова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, ждут ли россиян изменения в законодательстве о выезде несовершеннолетних за рубеж.
Одновременно вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего гражданина РФ, утвержденный приказом МВД в феврале того же года. Прием и учет таких заявлений будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.