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МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж - РИА Новости, 30.09.2021
МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве в плане совершенствования вопросов о... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T02:29
2021-09-30T02:29
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
валентина казакова
россия
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. МВД России. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве в плане совершенствования вопросов о выезде несовершеннолетних за рубеж.С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым подача заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России.Одновременно вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего гражданина РФ, утвержденный приказом МВД в феврале того же года. Прием и учет таких заявлений будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), валентина казакова, россия
02:29 30.09.2021
 
МВД анонсировало изменения в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж

МВД анонсировало изменения в законодательстве о порядке выезда несовершеннолетних за рубеж

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. МВД России. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила о готовых новациях в законодательстве в плане совершенствования вопросов о выезде несовершеннолетних за рубеж.
"Новации, безусловно, будут… Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории РФ ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить. То есть, по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться, и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть", - сказала Казакова на пресс-конференции, отвечая на вопрос, ждут ли россиян изменения в законодательстве о выезде несовершеннолетних за рубеж.
С 12 июня 2019 года вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым подача заявления о несогласии на выезд несовершеннолетних за рубеж передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России.
Одновременно вступил в силу порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд за рубеж несовершеннолетнего гражданина РФ, утвержденный приказом МВД в феврале того же года. Прием и учет таких заявлений будет осуществляться подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего, а также дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.
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ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Валентина КазаковаРоссия
 
 
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