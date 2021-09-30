Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/vizit-1752474169.html
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом - РИА Новости, 30.09.2021
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров в Сочи нанести ответный визит в Турцию. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:09
2021-09-30T13:33
турция
сочи
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752323782_0:177:2762:1731_1920x0_80_0_0_06b046f6054ea7ddd7e5bfae9e29f568.jpg
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров в Сочи нанести ответный визит в Турцию."Я предложил ему (Путину) совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнесся. Также предложил до конца этого года провести (российско-турецкий) Совет сотрудничества высшего уровня в Турции. На это он тоже отреагировал позитивно", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
https://ria.ru/20210930/putin-1752409723.html
турция
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752323782_54:77:2681:2047_1920x0_80_0_0_69b35a32dc09ba5e4b09eb5b7b6be102.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, сочи, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия
13:09 30.09.2021 (обновлено: 13:33 30.09.2021)
 
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом

Эрдоган во время переговоров в Сочи предложил Путину нанести ответный визит в Турцию

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров в Сочи нанести ответный визит в Турцию.
"Я предложил ему (Путину) совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнесся. Также предложил до конца этого года провести (российско-турецкий) Совет сотрудничества высшего уровня в Турции. На это он тоже отреагировал позитивно", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.
Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 08:00
Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
 
ТурцияСочиВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В Бразилии открыли памятник первооткрывателю Антарктиды Беллинсгаузену
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
Лента новостейМолния