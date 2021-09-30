https://ria.ru/20210930/vizit-1752474169.html
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом - РИА Новости, 30.09.2021
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров в Сочи нанести ответный визит в Турцию. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:09
2021-09-30T13:09
2021-09-30T13:33
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АНКАРА, 30 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров в Сочи нанести ответный визит в Турцию."Я предложил ему (Путину) совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнесся. Также предложил до конца этого года провести (российско-турецкий) Совет сотрудничества высшего уровня в Турции. На это он тоже отреагировал позитивно", - сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.Путин и Эрдоган провели переговоры накануне в Сочи. Это была первая очная встреча российского президента с момента его самоизоляции.
https://ria.ru/20210930/putin-1752409723.html
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турция, сочи, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, россия
13:09 30.09.2021 (обновлено: 13:33 30.09.2021)
Эрдоган пригласил Путина в Турцию с ответным визитом
Эрдоган во время переговоров в Сочи предложил Путину нанести ответный визит в Турцию