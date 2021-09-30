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Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Российские военные провели учения в горах Таджикистана - РИА Новости, 30.09.2021
Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Военнослужащие 201-й военной базы (крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом) провели учения в горах Таджикистана, сообщает... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T07:23
2021-09-30T12:13
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безопасность
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащие 201-й военной базы (крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом) провели учения в горах Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Задачей была ликвидация условных боевиков.Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 на подступах к городу уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку им обеспечили снайперы, вооруженные 12,7-миллиметровыми винтовками "Корд-М".Подразделения 201-й военной базы регулярно участвуют в различных учениях, в том числе международных. В августе прошли совместные маневры воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, а на октябрь запланированы три учения с подразделениями государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
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в мире, безопасность, таджикистан, узбекистан, центральный военный округ, бтр-82, россия
07:23 30.09.2021 (обновлено: 12:13 30.09.2021)
 
Российские военные провели учения в горах Таджикистана

Российские военные провели в горах в Таджикистане учения по ликвидации условных боевиков

© Фото пресс-службы Центрального военного округаУчения российских военнослужащих в горах Таджикистана
Учения российских военнослужащих в горах Таджикистана
© Фото пресс-службы Центрального военного округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащие 201-й военной базы (крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом) провели учения в горах Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Задачей была ликвидация условных боевиков.

"По замыслу учения разведкой был замечен отряд незаконного вооруженного формирования, двигающийся по горному серпантину в сторону населенного пункта. Мотострелки сорвали планы "боевиков", нанеся внезапный удар с фланга", — говорится в сообщении.

Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 на подступах к городу уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку им обеспечили снайперы, вооруженные 12,7-миллиметровыми винтовками "Корд-М".
Подразделения 201-й военной базы регулярно участвуют в различных учениях, в том числе международных. В августе прошли совместные маневры воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, а на октябрь запланированы три учения с подразделениями государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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В миреБезопасностьТаджикистанУзбекистанЦентральный военный округБТР-82Россия
 
 
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