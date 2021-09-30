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Российские военные провели учения в горах Таджикистана

Российские военные провели учения в горах Таджикистана - РИА Новости, 30.09.2021

Российские военные провели учения в горах Таджикистана

Военнослужащие 201-й военной базы (крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом) провели учения в горах Таджикистана, сообщает... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T07:23

2021-09-30T07:23

2021-09-30T12:13

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Военнослужащие 201-й военной базы (крупнейшего российского сухопутного соединения, дислоцированного за рубежом) провели учения в горах Таджикистана, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Задачей была ликвидация условных боевиков.Экипажи модернизированных бронетранспортеров БТР-82 на подступах к городу уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек. Поддержку им обеспечили снайперы, вооруженные 12,7-миллиметровыми винтовками "Корд-М".Подразделения 201-й военной базы регулярно участвуют в различных учениях, в том числе международных. В августе прошли совместные маневры воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, а на октябрь запланированы три учения с подразделениями государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.

https://ria.ru/20210811/shoygu-1745275859.html

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в мире, безопасность, таджикистан, узбекистан, центральный военный округ, бтр-82, россия