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В оренбургском медколледже рассказали об убитых студентках

В оренбургском медколледже рассказали об убитых студентках - РИА Новости, 30.09.2021

В оренбургском медколледже рассказали об убитых студентках

Психологическую помощь оказывают учащимся медицинского колледжа в городе Гае, три студентки которого были найдены убитыми, сообщили РИА Новости в местном... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:22

2021-09-30T09:22

2021-09-30T09:22

происшествия

оренбургская область

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Психологическую помощь оказывают учащимся медицинского колледжа в городе Гае, три студентки которого были найдены убитыми, сообщили РИА Новости в местном филиале Орского медколледжа.Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двоих проживавших в ней девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе - тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщили РИА Новости в региональном СУСК, трое погибших - студентки медколледжа в возрасте от 17 до 19 лет, они втроем снимали квартиру.На вопрос, будет ли оказана психологическая помощь однокурсницам погибших, собеседница агентства ответила: "Уже ведется эта работа".

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, гай, убийство трех девушек в оренбургской области