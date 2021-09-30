https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752427265.html

СК сообщил подробности об убийстве трех девушек в Оренбургской области

СК сообщил подробности об убийстве трех девушек в Оренбургской области - РИА Новости, 30.09.2021

СК сообщил подробности об убийстве трех девушек в Оренбургской области

Трое убитых в городе Гае девушек учились в местном медколледже, им было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру, сообщили РИА Новости в следственном... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T08:20

2021-09-30T08:20

2021-09-30T08:57

происшествия

гай

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Трое убитых в городе Гае девушек учились в местном медколледже, им было 17, 18 и 19 лет, они вместе снимали квартиру, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Оренбургской области.Ранее ведомство сообщило, что рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире дома по улице Молодежной в Гае обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе - тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).На месте работает следственная группа, там же находится руководитель управления СК по Оренбургской области Вячеслав Зудерман.Собеседник агентства отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что девушек зарубили топором.

https://ria.ru/20210923/ubiystvo-1751439530.html

гай

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2021

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происшествия, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области