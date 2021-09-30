https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752423934.html

После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин

После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин - РИА Новости, 30.09.2021

После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин

Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T06:40

2021-09-30T06:40

2021-09-30T08:57

происшествия

оренбургская область

гай

следственный комитет россии (ск рф)

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК.Отмечается, что по данному факту после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

https://ria.ru/20210829/prokuratura-1747704449.html

оренбургская область

гай

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