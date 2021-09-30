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После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин - РИА Новости, 30.09.2021
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин
Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T06:40
2021-09-30T08:57
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК.Отмечается, что по данному факту после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
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происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
06:40 30.09.2021 (обновлено: 08:57 30.09.2021)
 
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин

После пожара в Гае Оренбургской области нашли тела трех убитых женщин

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК.
"Установлено, что 30 сентября ... после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома ... в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
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ПроисшествияОренбургская областьГайСледственный комитет России (СК РФ)Убийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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