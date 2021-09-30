https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752423934.html
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин - РИА Новости, 30.09.2021
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин
Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T06:40
2021-09-30T06:40
2021-09-30T08:57
происшествия
оренбургская область
гай
следственный комитет россии (ск рф)
убийство трех девушек в оренбургской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тела трех убитых женщин нашли после пожара в одном из домов в Гае Оренбургской области, возбуждено дело об убийстве, сообщается на сайте регионального СК.Отмечается, что по данному факту после проведения проверки возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
https://ria.ru/20210829/prokuratura-1747704449.html
оренбургская область
гай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, гай, следственный комитет россии (ск рф), убийство трех девушек в оренбургской области
06:40 30.09.2021 (обновлено: 08:57 30.09.2021)
После пожара под Оренбургом нашли тела трех убитых женщин
После пожара в Гае Оренбургской области нашли тела трех убитых женщин