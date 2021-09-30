12:55 30.09.2021 (обновлено: 13:01 30.09.2021)
Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде
Депутаты утвердили Турчака в качестве представителя Псковской области в Совфеде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в качестве представителя региона в Совете Федерации.
"Результаты тайного голосования. Турчак Андрей Анатольевич. За – 22 голоса, против – два, недействительных бюллетеней нет", - сказал председатель счетной комиссии Андрей Михайлов на заседании регионального парламента, которое транслируется на его сайте.
Турчак пообещал депутатам оправдать оказанное доверие, заверив, что и впредь будет работать в Совете Федерации в интересах Псковской области.
"Это уже третий раз, когда областное собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Для меня это высокое доверие. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать", - сказал Турчак, чьи слова приводит официальный Telegram-канал региона.
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Накануне Турчак сообщал в Instagram о получении удостоверения об избрании депутатом Псковского областного собрания депутатов. Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что идет на выборы в Псковское областное собрание депутатов, чтобы в случае победы иметь возможность продлить свои полномочия в Совете Федерации.
Голосование на думских и иных выборах, включая выборы депутатов Псковского областного собрания, проходило в этом году с 17 по 19 сентября.