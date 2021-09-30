Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210930/turchak-1752471115.html
Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде
Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде - РИА Новости, 30.09.2021
Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде
Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:55
2021-09-30T13:01
политика
псковская область
псковское областное собрание депутатов
единая россия
совет федерации рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:226:2990:1908_1920x0_80_0_0_6eee8dd123d8c8ceee2bd868e16753f4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в качестве представителя региона в Совете Федерации.Турчак пообещал депутатам оправдать оказанное доверие, заверив, что и впредь будет работать в Совете Федерации в интересах Псковской области."Это уже третий раз, когда областное собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Для меня это высокое доверие. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать", - сказал Турчак, чьи слова приводит официальный Telegram-канал региона.Накануне Турчак сообщал в Instagram о получении удостоверения об избрании депутатом Псковского областного собрания депутатов. Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что идет на выборы в Псковское областное собрание депутатов, чтобы в случае победы иметь возможность продлить свои полномочия в Совете Федерации.Голосование на думских и иных выборах, включая выборы депутатов Псковского областного собрания, проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210930/kerimov-1752471365.html
https://ria.ru/20210930/pushkov-1752432580.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577639612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9592da57c5fc38d8f067197a89057cf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, псковская область, псковское областное собрание депутатов, единая россия, совет федерации рф, россия
12:55 30.09.2021 (обновлено: 13:01 30.09.2021)
 
Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде

Депутаты утвердили Турчака в качестве представителя Псковской области в Совфеде

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в качестве представителя региона в Совете Федерации.
"Результаты тайного голосования. Турчак Андрей Анатольевич. За – 22 голоса, против – два, недействительных бюллетеней нет", - сказал председатель счетной комиссии Андрей Михайлов на заседании регионального парламента, которое транслируется на его сайте.
Турчак пообещал депутатам оправдать оказанное доверие, заверив, что и впредь будет работать в Совете Федерации в интересах Псковской области.
"Это уже третий раз, когда областное собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Для меня это высокое доверие. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать", - сказал Турчак, чьи слова приводит официальный Telegram-канал региона.
Сулейман Керимов в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 12:57
Керимова переизбрали сенатором от Дагестана
Накануне Турчак сообщал в Instagram о получении удостоверения об избрании депутатом Псковского областного собрания депутатов. Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что идет на выборы в Псковское областное собрание депутатов, чтобы в случае победы иметь возможность продлить свои полномочия в Совете Федерации.
Голосование на думских и иных выборах, включая выборы депутатов Псковского областного собрания, проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
Вчера, 09:31
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
 
ПолитикаПсковская областьПсковское областное Собрание депутатовЕдиная РоссияСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:34Ракету для полета "киноэкипажа" на МКС повезли на стартовый стол Байконура
05:18"Это страшно": Мясников назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу
05:17Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль
05:04В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,2
04:52СМИ: ЕС отложил торговые переговоры с Австралией из-за скандала с AUKUS
04:44Салливан встретился с вернувшимся в Вашингтон послом Франции
04:39В Приморье на поддержку семей с детьми направили 9,7 миллиарда рублей
04:33Экс-прокурора района в Хабаровске осудили на шесть лет
04:23Иск Абрамовича о клевете в книге "Люди Путина" рассмотрят в октябре
04:15Юрист напомнил дачникам о "мусорных" штрафах
04:15Я тебя породил. Иммунолог предупредил о "потомках" штамма "дельта"
03:50Клип Coldplay и BTS за первые часы посмотрели более десяти миллионов раз
03:32Росприродназор намерен проверить утилизацию приборов с опасным веществом
03:27Рубль единственный из мировых валют укрепился к доллару, сообщил эксперт
03:15Названы подходящие моменты для покупки валюты до конца года
03:13Дегтярев рассказал, когда Хабаровск сможет претендовать на проведение ВЭФ
03:02В Минфине допустили катастрофическое падение спроса на нефть в мире
03:00Россияне стали покупать загородные дома меньшей площади
03:00На Алтае открылся международный форум ученых-тюркологов
02:41Байден подписал временный бюджет США
Лента новостейМолния