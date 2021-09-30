https://ria.ru/20210930/turchak-1752471115.html

Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде

Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде - РИА Новости, 30.09.2021

Турчака утвердили в качестве представителя Псковской области в Совфеде

Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:55

2021-09-30T12:55

2021-09-30T13:01

политика

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единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Депутаты Псковского областного собрания депутатов на заседании в четверг утвердили кандидатуру секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака в качестве представителя региона в Совете Федерации.Турчак пообещал депутатам оправдать оказанное доверие, заверив, что и впредь будет работать в Совете Федерации в интересах Псковской области."Это уже третий раз, когда областное собрание наделяет меня полномочиями своего представителя в Совете Федерации. Все эти разы я старался работать в интересах нашего региона. Хочу вас заверить, что так будет и в этот раз. Для меня это высокое доверие. Я сделаю все, чтобы это доверие оправдать", - сказал Турчак, чьи слова приводит официальный Telegram-канал региона.Накануне Турчак сообщал в Instagram о получении удостоверения об избрании депутатом Псковского областного собрания депутатов. Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что идет на выборы в Псковское областное собрание депутатов, чтобы в случае победы иметь возможность продлить свои полномочия в Совете Федерации.Голосование на думских и иных выборах, включая выборы депутатов Псковского областного собрания, проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210930/kerimov-1752471365.html

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политика, псковская область, псковское областное собрание депутатов, единая россия, совет федерации рф, россия