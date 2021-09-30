https://ria.ru/20210930/tramp-1752561375.html

Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком

Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком - РИА Новости, 30.09.2021

Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком

Экс-президент США Дональд Трамп считал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "тюфяком", тогда как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,... РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T19:25

2021-09-30T19:25

2021-09-30T19:38

в мире

сша

дональд трамп

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эммануэль макрон

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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "тюфяком", тогда как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напротив, ему нравился, сообщила газета Guardian со ссылкой на утверждения бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.Заявления Гришэм, о которых идет речь, содержатся в ее книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая выйдет в октябре.Как пишет британское издание, по словам Гришэм, Трамп якобы считал Макрона "тюфяком". В то же время британский премьер был "одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо", пишет Гришэм. Бывший пресс-секретарь Трампа также подчеркнула внешнее сходство между Трампом и Джонсоном, назвав их "пухлыми белыми парнями с сумасшедшими прическами"."Джонсон однажды сказал нам за завтраком, что Австралия - "самая смертоносная страна: пауки, змеи, крокодилы и кенгуру". Затем они довольно долго обсуждали, какие кенгуру сильные", - вспоминает Гришэм.Другой разговор лидеров двух стран, который состоялся во время рабочего завтрака в ходе саммита G7 в Биаррице в 2019 году, касался некоего "политического деятеля, который только что перенес операцию". Джонсон и Трамп полагали, что речь шла об удалении желчного пузыря."Можно ли вставить новый желчный пузырь? Я не знаю, в чем функция желчного пузыря" - якобы сказал тогда Джонсон, жуя яичницу и сосиски."Это как-то связано с алкоголем", - сказал в ответ Трамп, согласно утверждениям Гришэм.Что касается французского президента, то Трамп якобы говорил, что "он тюфяк". По словам Гришэм, Трамп в целом не был "большим поклонником европейских лидеров".Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".

https://ria.ru/20210929/tramp-1752374684.html

https://ria.ru/20210929/perevodchitsa-1752371564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, дональд трамп, борис джонсон, эммануэль макрон