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Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком
Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком - РИА Новости, 30.09.2021
Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком
Экс-президент США Дональд Трамп считал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "тюфяком", тогда как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:25
2021-09-30T19:38
в мире
сша
дональд трамп
борис джонсон
эммануэль макрон
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "тюфяком", тогда как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напротив, ему нравился, сообщила газета Guardian со ссылкой на утверждения бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.Заявления Гришэм, о которых идет речь, содержатся в ее книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая выйдет в октябре.Как пишет британское издание, по словам Гришэм, Трамп якобы считал Макрона "тюфяком". В то же время британский премьер был "одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо", пишет Гришэм. Бывший пресс-секретарь Трампа также подчеркнула внешнее сходство между Трампом и Джонсоном, назвав их "пухлыми белыми парнями с сумасшедшими прическами"."Джонсон однажды сказал нам за завтраком, что Австралия - "самая смертоносная страна: пауки, змеи, крокодилы и кенгуру". Затем они довольно долго обсуждали, какие кенгуру сильные", - вспоминает Гришэм.Другой разговор лидеров двух стран, который состоялся во время рабочего завтрака в ходе саммита G7 в Биаррице в 2019 году, касался некоего "политического деятеля, который только что перенес операцию". Джонсон и Трамп полагали, что речь шла об удалении желчного пузыря."Можно ли вставить новый желчный пузырь? Я не знаю, в чем функция желчного пузыря" - якобы сказал тогда Джонсон, жуя яичницу и сосиски."Это как-то связано с алкоголем", - сказал в ответ Трамп, согласно утверждениям Гришэм.Что касается французского президента, то Трамп якобы говорил, что "он тюфяк". По словам Гришэм, Трамп в целом не был "большим поклонником европейских лидеров".Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".
https://ria.ru/20210929/tramp-1752374684.html
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в мире, сша, дональд трамп, борис джонсон, эммануэль макрон
19:25 30.09.2021 (обновлено: 19:38 30.09.2021)
 
Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала, кого президент считал тюфяком

Бывший пресс-секретарь Гришэм: Трамп считал Макрона тюфяком, а Джонсон ему нравился

© AFP 2021 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Ludovic Marin
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ЛОНДОН, 30 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп считал своего французского коллегу Эммануэля Макрона "тюфяком", тогда как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напротив, ему нравился, сообщила газета Guardian со ссылкой на утверждения бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.
Заявления Гришэм, о которых идет речь, содержатся в ее книге "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая выйдет в октябре.
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Как пишет британское издание, по словам Гришэм, Трамп якобы считал Макрона "тюфяком". В то же время британский премьер был "одним из немногих европейских лидеров, к которым Трамп относился терпимо", пишет Гришэм. Бывший пресс-секретарь Трампа также подчеркнула внешнее сходство между Трампом и Джонсоном, назвав их "пухлыми белыми парнями с сумасшедшими прическами".
"Джонсон однажды сказал нам за завтраком, что Австралия - "самая смертоносная страна: пауки, змеи, крокодилы и кенгуру". Затем они довольно долго обсуждали, какие кенгуру сильные", - вспоминает Гришэм.
Другой разговор лидеров двух стран, который состоялся во время рабочего завтрака в ходе саммита G7 в Биаррице в 2019 году, касался некоего "политического деятеля, который только что перенес операцию". Джонсон и Трамп полагали, что речь шла об удалении желчного пузыря.
"Можно ли вставить новый желчный пузырь? Я не знаю, в чем функция желчного пузыря" - якобы сказал тогда Джонсон, жуя яичницу и сосиски.
"Это как-то связано с алкоголем", - сказал в ответ Трамп, согласно утверждениям Гришэм.
Что касается французского президента, то Трамп якобы говорил, что "он тюфяк". По словам Гришэм, Трамп в целом не был "большим поклонником европейских лидеров".
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Книга Гришэм "Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа", которая должна выйти 5 октября, рассказывает о ее работе в Белом доме с Трампом, а также о бывшей первой леди Меланье Трамп. Гришэм занимала должность пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа в 2015 году, затем стала работать в Белом доме в качестве пресс-секретаря избранного президента, а потом - в качестве главы аппарата и пресс-представителя Меланьи Трамп.
Представитель Трампа Лиз Харрингтон ранее заявила, что книга бывшего пресс-секретаря экс-президента - это "очередная жалкая попытка нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа", а саму Гришэм назвала "рассерженным бывшим сотрудником".
 
В миреСШАДональд ТрампБорис ДжонсонЭммануэль Макрон
 
 
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