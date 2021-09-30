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Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении вымершего вида тигров
Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении вымершего вида тигров - РИА Новости, 30.09.2021
Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении вымершего вида тигров
Президент РФ Владимир Путин пообещал Казахстану помощь российских специалистов в восстановлении популяции туранских тигров и поспорил о том, где хищные животные РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T12:27
2021-09-30T12:27
в мире
животные
наука
природа
казахстан
владимир путин
тигры
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал Казахстану помощь российских специалистов в восстановлении популяции туранских тигров и поспорил о том, где хищные животные крупнее.Последние туранские тигры были замечены в Казахстане в 1930-х годах, рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества в четверг. Сейчас этот вид тигров считается вымершим, но Казахстан планирует его восстановить с помощью биологов.Также российский президент поинтересовался, где и каких тигров других видов будет брать Казахстан для работы над восстановлением исчезнувшей популяции."Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", - сказал Токаев. Путин поспорил с этим утверждением. "Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России самый крупный тигр. На Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.
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в мире, животные, наука, природа, казахстан, владимир путин, тигры, касым-жомарт токаев, россия
12:27 30.09.2021
 
Путин предложил Казахстану помощь в восстановлении вымершего вида тигров

Путин пообещал Казахстану помощь специалистов в восстановлении популяции туранских тигров

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал Казахстану помощь российских специалистов в восстановлении популяции туранских тигров и поспорил о том, где хищные животные крупнее.
Последние туранские тигры были замечены в Казахстане в 1930-х годах, рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества в четверг. Сейчас этот вид тигров считается вымершим, но Казахстан планирует его восстановить с помощью биологов.
"Мы с удовольствием подключимся и на правительственном, и на экспертном уровне. Это, безусловно, представляет интерес для наших специалистов, у которых за последние годы накоплен очень хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и с вами поработаем", - пообещал Путин Токаеву.
Также российский президент поинтересовался, где и каких тигров других видов будет брать Казахстан для работы над восстановлением исчезнувшей популяции.
"Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", - сказал Токаев. Путин поспорил с этим утверждением. "Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России самый крупный тигр. На Дальнем Востоке", - подчеркнул президент РФ.
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В миреЖивотныеНаукаприродаКазахстанВладимир ПутинтигрыКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
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