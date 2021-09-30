20:17 30.09.2021 (обновлено: 20:18 30.09.2021)
В Татарстане бесплатно подключили сетевой газ домохозяйствам
В Татарстане сетевой газ бесплатно подключили 994 домам в селе Пермяки
КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в торжественной церемонии подключения сетевого газа к 944 жилым домам села Пермяки Высокогорского района республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Бесплатную газификацию частных домов в России предполагается завершить до 2023 года. О старте социальной программы газификации было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.
В Татарстане реализуется региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций республики на 2019-2023 годы, утвержденная постановлением правительства республики. Она также предусматривает бесплатную газификацию. Предполагается, что при реализации проекта будет построено более 100 километров межпоселковых и почти 700 километр внутрипоселковых газопроводов. До конца года планируется довести газ еще до 200 участков.
"Газорегуляторный пункт введен в эксплуатацию в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан на 2019-2023 годы. Объект введен ООО "Газпром трансгаз Казань" на год раньше срока. До границ земельных участков построены около тысячи газопроводов-вводов", - говорится в сообщении.
Минниханов назвал сегодняшнее подключение сетевого газа к жилым домам большим событием для села Пермяки. "Газ в доме – это тепло, комфорт и стабильность", - отметил глава республики, выразив благодарность газовикам.
Ранее в рамках республиканской программы газификации бесплатно сетевой газ подключили к 173 домохозяйствам села Сокуры Лаишевского района Татарстана.