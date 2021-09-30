https://ria.ru/20210930/shtraf-1752423258.html

"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф

"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф - РИА Новости, 30.09.2021

"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф

Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T05:29

2021-09-30T05:29

2021-09-30T05:29

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

telegram (приложение)

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россия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства.В регуляторе пояснили, что вызвали представителей американской корпорации на составление документа о нарушении российского законодательства. В дальнейшем соответствующий протокол направят в суд, который определит размер штрафа для компании.Представитель пресс-службы Роскомнадзора уточнил, что Facebook могут обязать выплатить штраф на сумму, равную десятой части всей выручки корпорации. Как пишет газета, по подсчетам экспертов, она достигает 12 миллиардов рублей.В ведомстве заключили, что всего администрация Facebook и Instagram не удалила "свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент".С начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.

https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия