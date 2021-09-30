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"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф - РИА Новости, 30.09.2021
"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф
Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T05:29
2021-09-30T05:29
общество
технологии
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whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
россия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства.В регуляторе пояснили, что вызвали представителей американской корпорации на составление документа о нарушении российского законодательства. В дальнейшем соответствующий протокол направят в суд, который определит размер штрафа для компании.Представитель пресс-службы Роскомнадзора уточнил, что Facebook могут обязать выплатить штраф на сумму, равную десятой части всей выручки корпорации. Как пишет газета, по подсчетам экспертов, она достигает 12 миллиардов рублей.В ведомстве заключили, что всего администрация Facebook и Instagram не удалила "свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент".С начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
https://ria.ru/20210916/shtraf-1750401004.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия
05:29 30.09.2021
 
"Ведомости": Facebook в России грозит миллиардный штраф

"Ведомости": Роскомнадзор составит протокол на Facebook за повторное неудаление контента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Роскомнадзор планирует составить и вручить Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной информации, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе ведомства.
В регуляторе пояснили, что вызвали представителей американской корпорации на составление документа о нарушении российского законодательства. В дальнейшем соответствующий протокол направят в суд, который определит размер штрафа для компании.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 18:54
Суд потребовал от Facebook и Telegram оплатить штраф
Представитель пресс-службы Роскомнадзора уточнил, что Facebook могут обязать выплатить штраф на сумму, равную десятой части всей выручки корпорации. Как пишет газета, по подсчетам экспертов, она достигает 12 миллиардов рублей.
В ведомстве заключили, что всего администрация Facebook и Instagram не удалила "свыше 2000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, экстремистский контент".
С начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookРоссия
 
 
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