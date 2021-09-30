https://ria.ru/20210930/shiny-1752448916.html

Водителям рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние

Водителям рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние - РИА Новости, 30.09.2021

Водителям рассказали, когда нужно менять летние шины на зимние

Менять автошины в Москве нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура перейдет через плюс 5 в сторону понижения, а первый неустойчивый снежный РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T11:18

2021-09-30T11:18

2021-09-30T11:18

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Менять автошины в Москве нужно будет после 20 октября, когда среднесуточная температура перейдет через плюс 5 в сторону понижения, а первый неустойчивый снежный покров может появиться после 28 октября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону понижения произойдет после 20 октября, это та температура, когда начинает дубеть автошина", - рассказал Тишковец.Он отметил, что по прогнозу в октябре устойчивый снежный покров в Москве не ляжет."После 28 октября, на эту дату приходится средняя дата появления неустойчивого снежного покрова, я не исключаю, что ляжет на землю неустойчивый, очень символический снежный покров. Но он тут же будет таять", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210923/shtraf-1751403552.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец