https://ria.ru/20210930/semilyak-1752324508.html

Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться

Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться - РИА Новости, 30.09.2021

Генерал Росгвардии Игорь Семиляк: спецназовцем надо родиться

Бойцы спецназа Росгвардии ежедневно рискуют жизнью, выполняя сложные и ответственные задачи. О том, какой вклад они вносят в борьбу с терроризмом, как заслужить РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T12:00

2021-09-30T12:00

2021-09-30T12:00

безопасность

интервью

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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Бойцы спецназа Росгвардии ежедневно рискуют жизнью, выполняя сложные и ответственные задачи. О том, какой вклад они вносят в борьбу с терроризмом, как заслужить право на ношение крапового берета, пройти психологическую и физическую подготовку в подразделении специального назначения, в интервью РИА Новости в преддверии пятилетия спецназа Росгвардии рассказал начальник Главного управления сил специального назначения ведомства Игорь Семиляк. Беседовал Кирилл Рубцов.– Игорь Игоревич, 30 сентября отмечается знаменательная дата – пять лет силам специального назначения Росгвардии. Но я предполагаю, что у ведомственного спецназа богатая предыстория. Расскажите, с чего все начиналось?– Вы правы. Предыстория спецназа войск правопорядка имеет еще более глубокие корни и восходит к периоду Великой Отечественной войны, когда спецподразделения войск НКВД выполняли задачи в глубоком тылу противника.В структуре Росгвардии силам специального назначения пять лет, но ключевой вехой в истории спецназа Росгвардии стало создание экспериментальной учебной роты во 2-м полку дивизии имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск в декабре 1977 года в преддверии Олимпийских игр в Москве. Впоследствии на базе роты сформировали учебный батальон спецназа, а в 1991-м на его основе была создана первая во внутренних войсках воинская часть спецназа – отряд специального назначения, позднее получивший название "Витязь". Тогда, в 90-е годы, сформировалась концепция организационно-штатной структуры отрядов спецназа: изначально они были укомплектованы наиболее подготовленными военнослужащими и сыграли большую роль в урегулировании межнациональных конфликтов на территории СССР в Азербайджане, Ингушетии, Северной Осетии и Нагорном Карабахе. Позднее, во время вооруженного конфликта в Чеченской Республике, в так называемую "первую чеченскую" кампанию, командование пришло к выводу о необходимости создания в каждом округе, в дивизиях, выполняющих задачи в районах вооруженных конфликтов, воинских частей спецназа.Хочется рассказать о двух братских воинских частях: центре специального назначения "Витязь" и отряде спецназа "Росич". Знаковое событие, которое отмечается в обоих отрядах, это их совместный бой в апреле 1995 года, когда бойцы "Росича" совершили групповой подвиг на высоте 444,4 метра – "Лысой горе" в Чечне. Своими действиями они отвлекли на себя тысячную группировку бандитов и спасли от уничтожения бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в Бамуте. После того боя пятеро спецназовцев посмертно получили звание Героя России. Отряд "Росич" потерял 10 человек убитыми и 17 ранеными. Выходить из боя им помогал отряд "Витязь".За время существования "Витязя" 14 спецназовцев стали Героями Российской Федерации, восемь из них удостоены этого звания посмертно. Почти все 90-е годы "Витязь" боролся с терроризмом на Северном Кавказе. В октябре 2002 года отряд принимал участие в спецоперации по освобождению заложников на Дубровке.Отряд "Росич" был сформирован 18 августа 1992 года и по настоящее выполняет задачи в Северо-Кавказском регионе. Он участвовал в поддержании режима чрезвычайного положения в Северной Осетии и Ингушетии, восстановлении конституционного порядка в Чечне.Это лишь два примера, которые наглядно демонстрируют сложный боевой путь воинских частей спецназа Росгвардии. Таких отрядов сегодня десятки, у каждого богатая история, свои герои и свои подвиги.– А какие сегодня они выполняют задачи?– Спецназ Росгвардии в настоящее время представлен двумя составляющими: войсковой и полицейской. Сегодня мы будем говорить о военнослужащих сил специального назначения. Их главное предназначение – участие в борьбе с терроризмом.Наши воинские части постоянно участвуют в контртеррористических операциях, в том числе на Северном Кавказе. За 2020-2021 годы выполнено более 12 тысяч различных задач в рамках обеспечения правового режима КТО. Речь, в частности, идет о разведывательных мероприятиях, засадных действиях, выполнении задач в составе вертолетных поисковых штурмовых групп.За это время обнаружено 37 тайников, блиндажей, баз, стоянок бандгрупп. В том числе и старых, не обязательно свежих. Найдено более 40 единиц огнестрельного оружия, более 20 тысяч боеприпасов различного калибра, восемь гранатометов. Кроме того, обнаружены более 250 авиационных и неразорвавшихся артиллерийских снарядов.Что касается непосредственно бандитов, то в 2020 году военнослужащие спецназа Росгвардии нейтрализовали восемь лиц, находившихся в федеральном розыске за терроризм. Надо понимать, что работа войскового спецназа далеко не всегда выглядит романтично. Приходится совершать длительные многосуточные марши, перемещаться по сложной пересеченной местности в горах, прочесывать километр за километром... И все ради того, чтобы граждане страны чувствовали себя в безопасности. Такая работа требует невероятной выдержки и серьезной физической и психологической подготовки.– Среди тех, кто выполняет эту работу, немало обладателей крапового берета. Почему этот элемент формы так важен для спецназа Росгвардии?– Для нас это не просто элемент формы, это символ мужества и стойкости спецназовца, который задает определенный образ жизни, каждый спецназовец стремится стать обладателем крапового берета. Учитывая сложность задач, которые мы выполняем, служба в спецназе требует полной самоотдачи, высокого профессионализма и зачастую самопожертвования. Квалификационное испытание на право ношения крапового берета – это своего рода проверка на прочность. Оно проходит два раза в год, по окончании каждого периода обучения. Сдача идет не в каждом отряде отдельно, а в масштабах округа, куда прибывают военнослужащие со всех подразделений спецназа. Экзамен включает в себя несколько этапов. Но прежде чем выйти на эти этапы, претенденты должны доказать право на участие в испытании. Они должны характеризоваться командованием только положительно, не иметь вредных привычек и взысканий. Кандидаты проходят медицинскую комиссию, сдают нормативы по различным предметам обучения, рассматриваются на мандатной комиссии, где принимается решение об их допуске к основной части испытания.Главный день испытания начинается с тактического марша: на него военнослужащие выходят в полной экипировке (бронежилет, защитный шлем, разгрузочный жилет, автомат). В ходе 10-километрового марша бойцы преодолевают водные преграды, отрабатывают действия при обнаружении противника или при нападении из засады, проходят участки условного минно-взрывного заграждения и условно зараженной местности. Следующие этапы – огненно-штурмовая полоса препятствий, высотная подготовка, на которой проверяются навыки штурма здания. Очень важный этап – стрельба на огневом рубеже. Военнослужащий выполняет упражнения с тем оружием, с которым он начинал тактический марш. Если оружие неисправно, если он сбил прицел, то он упражнение не выполнит, значит, его снимут с дистанции. Далее претендентами выполняются специальные комплексы рукопашного боя с оружием и без оружия. После проверяется акробатика: сальто, подъем разгибом, удар ногами по силуэту. Заключительный этап – рукопашные схватки: участник испытания должен выдержать12-минутный спарринг без перерывов, в ходе которого не менее шести минут в схватке вступают инструкторы. Несмотря на сложности, нужно отметить, что травматизм на испытаниях у нас незначительный. За сохранением безопасности, жизни и здоровья наших военнослужащих мы следим очень серьезно.– Что из себя представляет психологическое воздействие при прохождении марша и полосы препятствий?– Это взрывы, имитация боевой обстановки в полном объеме с холостой стрельбой, преодоление участков зараженной местности (имитационными средствами, конечно), участков, которые задымлены. Для психологического воздействия применяются группы обозначения, привлекается боевая техника, ведется обстрел холостыми боеприпасами, применяются светозвуковые и светошумовые гранаты.– Сколько спецназовцев являются обладателями крапового берета?– В настоящее время в воинских частях спецназа проходят службу почти 1,5 тысячи военнослужащих, имеющих право ношения крапового берета.– Служба в спецназе для многих молодых людей очень привлекательна. Кто-то об этом мечтает с детства. Что вы посоветуете, как стать спецназовцем?– Наверное, спецназовцем надо родиться. Комплектование воинских частей происходит у нас на добровольной основе, и недостатка в кандидатах мы не испытываем. Желающий служить в спецназе проходит психологическое тестирование, проверяются его физические навыки. После того, как кандидат изучен и принят на службу по контракту в отряды специального назначения, он отправляется на первичную подготовку в учебный центр.В течение нескольких месяцев с ним работают специалисты, инструкторы обучают его владению оружием, совершенствуют уровень физической подготовки, преподают основы тактической подготовки, связи, типографии, инженерного дела, высотной подготовки. После обучения военнослужащий возвращается в свой отряд и продолжает служить.– А какие воинские специальности есть в спецназе?– Все, которые нам нужны (смеется). В спецназе есть снайперы, они вооружены как высокоточными снайперскими винтовками, так и полуавтоматами типа СВД (снайперская винтовка Драгунова – ред.). В каждом подразделении есть саперы, радиотелеграфисты, санинструкторы. Большое внимание уделяется военно-медицинской подготовке и тактической медицине. Есть гранатометчики, а также те военнослужащие, которые экипированы огнеметно-зажигательными средствами. Есть специалисты, выполняющие задачи по парашютному десантированию, водолазы, кинологи, артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов.– А чем оснащен и как экипирован спецназ Росгвардии?– Воинские части спецназа Росгвардии экипируются самыми передовыми средствами, которые имеются в нашем государстве и которые приняты на вооружение и снабжение. Это и стрелковое оружие, и боевая техника, и парашютные системы, и средства бронезащиты (бронежилеты), шлемы, средства связи. Вооружение и экипировка у нас по отдельным направлениям превосходят зарубежные аналоги. В отрядах спецназа применяются беспилотные летательные аппараты, недостатка в новых технологиях и образцах вооружения у нас нет. Так же, как нет недостатка в боеприпасах для учебной практики.– Вы упомянули сравнение с зарубежными коллегами. В каких международных соревнованиях участвует спецназ Росгвардии?– У нас тесное партнерство, начиная с 2007 года, с нашими китайскими коллегами. До 2020 года ежегодно проводились тактико-специальные учения, но из-за пандемии возникла вынужденная пауза. В 2020 году команда спецназовцев центра специального назначения "Витязь" на международных соревнованиях SWAT-2020 в Дубае заняла второе место. В соревнованиях участвовали 39 команд из разных стран мира, в том числе из США, Западной Европы, с Ближнего Востока, но среди многих мы оказались лучшими. Блестящие результаты спецназ Росгвардии ежегодно показывает на различных конкурсах "Армейских игр".И подводя итог нашему интервью, в день пятилетия сил специального назначения Росгвардии хочется пожелать коллегам всегда быть впереди! Это пожелание особенно актуально в связи с нашим профессиональным праздником.Я искренне поздравляю всех своих боевых товарищей, всех спецназовцев, поздравляю не только тех, кто стоит в строю и выполняет задачи, но и ветеранов, и членов семей, родителей наших спецназовцев, которые переживают за нашу службу каждый раз, когда мы бываем в командировках, да и когда мы просто уходим на работу. Поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, успеха, благополучия лично каждому и всем, кто близок и дорог!

https://ria.ru/20210903/rosgvardiya-1748480959.html

https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746811697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, интервью, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия