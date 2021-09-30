https://ria.ru/20210930/sarkozi-1752457242.html
Саркози признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании
Саркози признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании - РИА Новости, 30.09.2021
Саркози признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании
Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года, передаёт корреспондент... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T11:52
2021-09-30T11:52
2021-09-30T12:02
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко. Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.Судья продолжает зачитывать приговор. Наказание ещё не оглашено.Сам Саркози на оглашение приговора не пришёл. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний, отмечают французские СМИ.Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози - в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.
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в мире, николя саркози, париж, франция
11:52 30.09.2021 (обновлено: 12:02 30.09.2021)
Саркози признан виновным в незаконном финансировании избирательной кампании
Суд признал Саркози виновным в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости, Людмила Орищенко.
Суд Парижа
признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози
в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья продолжает зачитывать приговор. Наказание ещё не оглашено.
Сам Саркози на оглашение приговора не пришёл. Бывшего президента Франции
в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.
Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний, отмечают французские СМИ.
Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози - в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.
Прокуратура требовала приговорить
Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.