"Роскосмос" объяснил невыполнение ряда программ
"Роскосмос": невыполнение ряда программ в 2020 году связано с коронавирусом
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Невыполнение "Роскосмосом" в 2020 году ряда космических программ связано с ковидом, секвестром бюджета, санкциями и другими причинами, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.
Ранее из годового отчета госкорпорации за 2020 год стало известно, что по Федеральной космической программе выполнено 10 из 18 мероприятий, процент выполнения - 55. Программа развития навигационной системы ГЛОНАСС выполнена на 80%, программа "Космодромы России" - на 30%(из 26 мероприятий выполнено 8). Еще две подпрограммы, название которых не указано, выполнены на 100%.
"Негативное влияние на их реализацию оказали пандемия короновирусной инфекции COVID-19, уменьшение ресурсного обеспечения мероприятий, а также санкции на поставку комплектующих для ракетно-космической техники. Часть запусков, предусмотренных госпрограммой по подпрограмме ГЛОНАСС, не были осуществлены из-за отсутствия оперативной необходимости в связи с надежностью аппаратов, продолжающих функционировать сверх установленного срока активного существования", - сказал он.
Кроме того, как объяснил Овчинников, по всем программам, включая ФЦП "Развитие космодромов на 2017-2025 годы в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", проведена корректировка государственного оборонного заказа, изменившая сроки наступления ряда мероприятий и контрольных событий.
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