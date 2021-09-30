13:14 30.09.2021 (обновлено: 13:17 30.09.2021)
На сайте СК опубликовали первый том книги о расстреле царской семьи
На сайте СК опубликовали первый том книги о расследовании убийства Николая II и его семьи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет России подготовил книгу, повествующую о расследовании убийства царской семьи, в которой собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных... Первый том книги, с которым уже можно ознакомиться на сайте Следственного комитета, стал документально подтвержденным отражением исторического факта", - сказали в ведомстве.
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Там пояснили, что еще два тома посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга расскажет об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года, которому удалось воссоздать объективную картину тех далеких дней и восполнить пробелы.
"Расстрел императорской семьи до сих пор остается одним из самых загадочных и спорных преступлений XX века. Однако события вековой давности впервые представлены в трехтомном издании, основанном строго на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках. В хронологической последовательности в книге эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков", - отметили в СК РФ.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
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