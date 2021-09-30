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На сайте СК опубликовали первый том книги о расстреле царской семьи
На сайте СК опубликовали первый том книги о расстреле царской семьи - РИА Новости, 30.09.2021
На сайте СК опубликовали первый том книги о расстреле царской семьи
Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T13:14
2021-09-30T13:17
общество
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
николай ii
расстрел царской семьи романовых (1918)
россия
религия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II, сообщила пресс-служба ведомства."Следственный комитет России подготовил книгу, повествующую о расследовании убийства царской семьи, в которой собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных... Первый том книги, с которым уже можно ознакомиться на сайте Следственного комитета, стал документально подтвержденным отражением исторического факта", - сказали в ведомстве.Там пояснили, что еще два тома посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга расскажет об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года, которому удалось воссоздать объективную картину тех далеких дней и восполнить пробелы."Расстрел императорской семьи до сих пор остается одним из самых загадочных и спорных преступлений XX века. Однако события вековой давности впервые представлены в трехтомном издании, основанном строго на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках. В хронологической последовательности в книге эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков", - отметили в СК РФ.Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
https://ria.ru/20201030/imperator-1582203664.html
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общество, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), николай ii, расстрел царской семьи романовых (1918) , россия, религия
13:14 30.09.2021 (обновлено: 13:17 30.09.2021)
 
На сайте СК опубликовали первый том книги о расстреле царской семьи

На сайте СК опубликовали первый том книги о расследовании убийства Николая II и его семьи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте первый том книги, которая посвящена расследованию убийства семьи последнего российского императора Николая II, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственный комитет России подготовил книгу, повествующую о расследовании убийства царской семьи, в которой собраны уникальные материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных... Первый том книги, с которым уже можно ознакомиться на сайте Следственного комитета, стал документально подтвержденным отражением исторического факта", - сказали в ведомстве.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 04:37
Найдено письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Там пояснили, что еще два тома посвящены следственной работе 1918-1924 годов, а также расследованию на современном этапе. Книга расскажет об актуальных результатах следствия по уголовному делу, возобновленному СК России осенью 2015 года, которому удалось воссоздать объективную картину тех далеких дней и восполнить пробелы.
"Расстрел императорской семьи до сих пор остается одним из самых загадочных и спорных преступлений XX века. Однако события вековой давности впервые представлены в трехтомном издании, основанном строго на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках. В хронологической последовательности в книге эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков", - отметили в СК РФ.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей - великих княжон, и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места было найдено еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии). В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Церковь не признала найденные останки подлинными из-за нехватки доказательств. Осенью 2015 года было возобновлено расследование дела о гибели членов дома Романовых.
Фотография семьи Государя Императора Николая II на палубе императорской яхты Штандарт (1907 г.) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 21:05Религия
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ОбществоЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Николай IIРасстрел царской семьи Романовых (1918)РоссияРелигия
 
 
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