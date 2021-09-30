https://ria.ru/20210930/raketa-1752511100.html

Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс

Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс - РИА Новости, 30.09.2021

Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс

Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T16:12

2021-09-30T16:12

2021-09-30T16:39

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

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юлия пересильд

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БАЙКОНУР, 30 сен - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Эта ракета 5 октября доставит на орбиту космический корабль с первой в истории съёмочной группой художественного фильма - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пилотировать корабль "Союз МС-19" будет космонавт Антон Шкаплеров.Съемочной группе фильма "Вызов" предстоит провести на МКС 12 суток. Их возвращение планируется 17 октября.

https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html

байконур (город)

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