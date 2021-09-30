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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210930/raketa-1752511100.html
Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс
Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс - РИА Новости, 30.09.2021
Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T16:12
2021-09-30T16:39
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
культура
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БАЙКОНУР, 30 сен - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".Эта ракета 5 октября доставит на орбиту космический корабль с первой в истории съёмочной группой художественного фильма - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пилотировать корабль "Союз МС-19" будет космонавт Антон Шкаплеров.Съемочной группе фильма "Вызов" предстоит провести на МКС 12 суток. Их возвращение планируется 17 октября.
https://ria.ru/20210916/peresild-1750316304.html
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко, первый канал (телеканал), новости культуры, кино и сериалы
16:12 30.09.2021 (обновлено: 16:39 30.09.2021)
 
Госкомиссия разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс

Госкомиссия на Байконуре разрешила вывоз ракеты с "киноэкипажем" на стартовый комплекс

© Фото : ЦПК/РоскосмосАктриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Фото : ЦПК/Роскосмос
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БАЙКОНУР, 30 сен - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила вывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19" на стартовый комплекс, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
Эта ракета 5 октября доставит на орбиту космический корабль с первой в истории съёмочной группой художественного фильма - актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. Пилотировать корабль "Союз МС-19" будет космонавт Антон Шкаплеров.
"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе 1 октября", - сказали в госкорпорации.
Съемочной группе фильма "Вызов" предстоит провести на МКС 12 суток. Их возвращение планируется 17 октября.
Актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров сдали первые экзамены перед полетом на МКС - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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КультураБайконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим ШипенкоПервый канал (телеканал)Новости культурыКино и сериалы
 
 
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