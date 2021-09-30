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Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края - РИА Новости, 30.09.2021
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
Сенатором, представителем парламента Пермского края в Совете Федерации избран Алексей Пушков на второй пятилетний срок, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:31
2021-09-30T09:31
политика
пермский край
москва
алексей пушков
совет федерации рф
россия
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Сенатором, представителем парламента Пермского края в Совете Федерации избран Алексей Пушков на второй пятилетний срок, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания."На заседании краевого парламента большинством голосов было принято решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного собрания Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова", - говорится в сообщении.Алексей Пушков родился 10 августа 1954 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности "международные отношения" в 1976 году.Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.
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политика, пермский край, москва, алексей пушков, совет федерации рф, россия
09:31 30.09.2021
 
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края

Алексея Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края на второй пятилетний срок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Сенатором, представителем парламента Пермского края в Совете Федерации избран Алексей Пушков на второй пятилетний срок, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.
"На заседании краевого парламента большинством голосов было принято решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного собрания Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова", - говорится в сообщении.
Алексей Пушков родился 10 августа 1954 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности "международные отношения" в 1976 году.
Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк на заседании Совета Федерации РФ. 29 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
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