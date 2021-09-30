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Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края - РИА Новости, 30.09.2021
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
Сенатором, представителем парламента Пермского края в Совете Федерации избран Алексей Пушков на второй пятилетний срок, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:31
2021-09-30T09:31
2021-09-30T09:31
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ПЕРМЬ, 30 сен - РИА Новости. Сенатором, представителем парламента Пермского края в Совете Федерации избран Алексей Пушков на второй пятилетний срок, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания."На заседании краевого парламента большинством голосов было принято решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от Законодательного собрания Пермского края в Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексея Пушкова", - говорится в сообщении.Алексей Пушков родился 10 августа 1954 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности "международные отношения" в 1976 году.Пушков является сенатором от Пермского края с 2016 года. До него этот пост занимал Игорь Шубин.
https://ria.ru/20210929/perenaznachenie-1752389364.html
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политика, пермский край, москва, алексей пушков, совет федерации рф, россия
Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края
Алексея Пушкова избрали сенатором от заксобрания Пермского края на второй пятилетний срок