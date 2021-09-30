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Рябков заявил о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности
Рябков заявил о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности - РИА Новости, 30.09.2021
Рябков заявил о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности
Москва и Вашингтон на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по... РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T19:13
2021-09-30T20:53
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 30 сен — РИА Новости. Москва и Вашингтон на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам двусторонней встречи в Женеве.По его словам, у России появилось четкое понимание, какие задачи хотели бы решить США. Российская делегация также "представила достаточно детально ответы на интересующие американцев вопросы и, в свою очередь, обозначила объемную серию сюжетов, по которым нам по крайней мере желательно получить объяснение того, что делается, а что не делается", добавил Рябков.Он отметил, что стороны договорились создать две рабочие группы. Одна займется принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая — "железом", "то есть потенциалами сторон в этой сфере, а также действиями друг друга, которые могут иметь стратегический эффект".Замглавы МИД подчеркнул, что, несмотря на большое количество расхождений, у сторон есть желание и готовность двигаться дальше, "определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения, коих пока крайне мало".Рябков также отметил, что Россия и США достигли "медленного прогресса" в области кибербезопасности, что "само по себе тоже хорошо".Решение о следующем раунде переговоров по стратегической стабильности стороны примут после того, как начнут действовать две рабочие группы."Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи", — пояснил дипломат.Кроме того, он добавил, что российско-американская консультативная комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях начнет работу в Женеве 5 октября.В Госдепе США по итогам дискуссии в Женеве заявили, что переговоры были интенсивными и предметными. Ведомство также подтвердило договоренность создать две межведомственные группы по стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210930/ryabkov-1752566204.html
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сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:13 30.09.2021 (обновлено: 20:53 30.09.2021)
 
Рябков заявил о прогрессе в переговорах с США по стратстабильности

Рябков: Россия и США достигли прогресса на переговорах по стратегической стабильности

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini Флаги России и США в Женеве
Флаги России и США в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 сен — РИА Новости. Москва и Вашингтон на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам двусторонней встречи в Женеве.

"Мы продолжили обсуждение всего спектра вопросов, относящихся к стратегической стабильности и тематике контроля над вооружениями в ее стратегической части. Мы по некоторым аспектам продвинулись. Пусть это касается в основном организации дальнейшей работы. Но тем не менее это тоже важно", — пояснил дипломат.

По его словам, у России появилось четкое понимание, какие задачи хотели бы решить США. Российская делегация также "представила достаточно детально ответы на интересующие американцев вопросы и, в свою очередь, обозначила объемную серию сюжетов, по которым нам по крайней мере желательно получить объяснение того, что делается, а что не делается", добавил Рябков.
Он отметил, что стороны договорились создать две рабочие группы. Одна займется принципами и задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая — "железом", "то есть потенциалами сторон в этой сфере, а также действиями друг друга, которые могут иметь стратегический эффект".
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Замглавы МИД подчеркнул, что, несмотря на большое количество расхождений, у сторон есть желание и готовность двигаться дальше, "определить пределы возможного и хотя бы начинать определять точки соприкосновения, коих пока крайне мало".
Рябков также отметил, что Россия и США достигли "медленного прогресса" в области кибербезопасности, что "само по себе тоже хорошо".
Решение о следующем раунде переговоров по стратегической стабильности стороны примут после того, как начнут действовать две рабочие группы.
"Мы должны лучше разобраться в сути некоторых аспектов подхода США. Затем мы поймем, когда настанет момент очной встречи", — пояснил дипломат.
Кроме того, он добавил, что российско-американская консультативная комиссия по Договору о стратегических наступательных вооружениях начнет работу в Женеве 5 октября.
В Госдепе США по итогам дискуссии в Женеве заявили, что переговоры были интенсивными и предметными. Ведомство также подтвердило договоренность создать две межведомственные группы по стратегической стабильности.
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