https://ria.ru/20210930/professii-1752431396.html

В Госдуме назвали самые нужные профессии

В Госдуме назвали самые нужные профессии - РИА Новости, 30.09.2021

В Госдуме назвали самые нужные профессии

России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью РИА Новости, 30.09.2021

2021-09-30T09:23

2021-09-30T09:23

2021-09-30T11:54

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навигатор абитуриента

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью Ura.ru.Он посетовал, что сейчас в России основные профессии — это менеджер, продавец, водитель и охранник, тогда как именно инженерные специальности определяют будущее любого государства. Эту ситуацию нужно менять, в том числе за счет перестройки образовательной системы, уверен Коломейцев.В начале сентября правительство расширило список наиболее востребованных профессий. В него добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера и сфера обслуживания.Студенты, получающие образование по этим профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.

https://na.ria.ru/20210917/spo-1750495072.html

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общество, госдума рф, россия, навигатор абитуриента, кем стать