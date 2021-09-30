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В Госдуме назвали самые нужные профессии
В Госдуме назвали самые нужные профессии - РИА Новости, 30.09.2021
В Госдуме назвали самые нужные профессии
России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью РИА Новости, 30.09.2021
2021-09-30T09:23
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью Ura.ru.Он посетовал, что сейчас в России основные профессии — это менеджер, продавец, водитель и охранник, тогда как именно инженерные специальности определяют будущее любого государства. Эту ситуацию нужно менять, в том числе за счет перестройки образовательной системы, уверен Коломейцев.В начале сентября правительство расширило список наиболее востребованных профессий. В него добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера и сфера обслуживания.Студенты, получающие образование по этим профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
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общество, госдума рф, россия, навигатор абитуриента, кем стать
09:23 30.09.2021 (обновлено: 11:54 30.09.2021)
 
В Госдуме назвали самые нужные профессии

Депутат Госдумы Коломейцев назвал профессии инженера и конструктора самыми нужными

© Depositphotos / KzenonИнженеры в лаборатории
Инженеры в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
© Depositphotos / Kzenon
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. России нужны работники обрабатывающих отраслей, высококвалифицированные конструкторы, инженеры и технологи, заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев в интервью Ura.ru.
Он посетовал, что сейчас в России основные профессии — это менеджер, продавец, водитель и охранник, тогда как именно инженерные специальности определяют будущее любого государства. Эту ситуацию нужно менять, в том числе за счет перестройки образовательной системы, уверен Коломейцев.

"Стране нужно возрождение профессионального образования. Раньше любой завод строили, и рядышком строили ПТУ, техникумы, которые сейчас обозвали колледжами, институты, вузы, то есть все под технологию делается", — считает депутат.

В начале сентября правительство расширило список наиболее востребованных профессий. В него добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких областях, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, социальная сфера и сфера обслуживания.
Студенты, получающие образование по этим профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
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